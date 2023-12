Sara Barsotti, più forte del vulcano. La scienziata davanti all’eruzione

Dopo anni di attesa è arrivato il suo momento. Lavora 24 ore al giorno, tra riunioni e allarmi non ha neanche il tempo di un caffè, questa è la prova più difficile. Sara Barsotti, fisica di Carrara, 48 anni, è la vulcanologa che in Islanda sta monitorando l’eruzione del terribile Fagradalsfjall. Il vulcano tiene con il fiato sospeso la penisola di Reykjanes, ha costretto l’intera evacuazione della cittadina di Grindavik e i suoi 4mila abitanti.

Così mentre famiglie e animali sono stati evacuati da quello che è diventato un luogo ormai deserto, la Barsotti è rimasta a monitorare il vulcano con 4 chilometri di frattura nel terreno dalla quale fuoriesce il magma che sta spaccando strade e crepando edifici. La vulcanologa che vive a Reykjavik con il marito e tre bambini, lavora insieme a un team di 15 persone, giorno e notte. Arrivata in Islanda 10 anni fa, una laurea in fisica all’università di Pisa, dopo il dottorato all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha preso l’incarico come coordinatrice per l’attività vulcanica, responsabile del team dell’osservatorio.

Dottoressa, cosa sta succedendo?

"La situazione è difficile, l’eruzione è in atto, è iniziata nella notte tra lunedì e martedì. Il magma è uscito da una fessura nel terreno di 4 chilometri, nell’arco di 2 ore. Durante la giornata però l’intensità si è ridotta, con le telecamere vediamo che ci sono dei fronti attivi che hanno origine dai crateri rimasti attivi. C’è un’attività di fontanamento di lava che raggiunge i 100 metri di altezza".

Che scenari si prospettano? "L’eruzione andrà avanti e vista la propagazione del magma ci sono tratti dove la crosta terreste è debole, in questi punti, dai rilievi del 10 novembre, abbiamo visto che ci potrebbero essere ulteriori fratture che aprirebbero altri scenari di fuoriuscita di lava dalla superficie. Per questo la cittadina di Grindavik è ancora evacuata anche se la popolazione sperava di tornare nelle proprie abitazioni per il periodo di Natale".

Ci sono vite in pericolo?

"No, non ci sono persone direttamente esposte ai pericoli associati all’eruzione viste le precauzioni prese in passato. Ma dal momento in cui le fratture della crosta terrestre dovessero continuare a propagarsi verso sud ovest, c’è la possibilità che Grindavik possa essere interessata dai flussi di lava. Ad oggi il il settore di questa frattura attiva è la parte centrale ed è ancora a qualche chilometro di distanza dalla città"

La centrale geotermica della città è a rischio?

"E’ quella di Svartsengi, distribuisce acqua calda e energia alle abitazioni del circondario di Grindavik. In previsione dell’eruzione sono state costruite barriere protettive intorno alle infrastrutture e sono state concluse da poco. Se il flusso di lava dovesse arrivare a lambire queste barriere potranno dare un contributo a tenere in sicurezza la centrale".

Cosa la preoccupa?

"Un’eruzione di questo tipo produce perlopiù lava e gas vulcanici. La lava ha un impatto locale e immediato nella zona eruttiva mentre il gas può essere trasportato e avere un impatto su distanze più lunghe. C’è la possibilità che, in base alla direzione e all’intensità del vento, questi gas vulcanici possano raggiungere altri centri abitati come quello di Reykjavik"

Ora cosa succederà?

"La situazione che vediamo evolve in ogni momento per questo dobbiamo continuare a monitorare. Proseguiamo con il nostro lavoro, cerchiamo di trovare una routine quotidiana con piani che possano garantire un alto livello di sorveglianza".