’Sapori’, una folla da record Il sindaco loda espositori e turisti

di Roberto Oligeri

"In questi 4 giorni di “Sapori“ abbiamo avuto un numero di presenze record, sfiorando i 30mila visitatori". A parlare è Gianluigi Giannetti. Il siindaco di Fivizzano è più che soddisfatto: "C’era un fiume di gente che dalla Porta di Sotto, o Porta Sarzanese, giungeva alla Piazza Medicea e s’allungava per tutta Via Roma. Tanti hanno voluto onorarci di una visita in occasione di questa ventennale mostra dedicata ai sapori della terra di Lunigiana. Abbiamo anche avuto una massiccia partecipazione di aziende agricole, con la consolidata presenza di Slow Food, dell’Associazione Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana e di altre realtà similari". Poi il primo cittadino precisa che “Sapori“ non è solo enogastronomia. "Molte sono state le iniziative a carattere culturale- che si sono succedute in questi giorni: presentazioni di libri che hanno coinvolto diversi autori, fra cui l’assessore alla Cultura Nobili, l’attribuzione della cittadinanza benemerita all’ex ministro Valdo Spini, mostre di pittura e tanto altro. E sono stati nostri graditi ospiti il presidente della Regione Giani, il prefetto Aprea, il questore Allegra, il comandante della Tenenza della Finanza Dalle Luche. Quest’anno per la prima volta è stato attribuito a un produttore il Premio “Paolo Grassi Sapori“ e Giannetti aggiunge: "E’ stato consegnato all’azienda agricola zootecnica e casearia di Antonio Bongi di Pratolungo (nella foto). Si tratta dell’allevatore delle mucche pontremolesi, una razza in via d’estinzione che dà un latte particolare con cui l’Azienda produce ottimi latticini, dei veri prodotti di nicchia. Antonio Bongi si è distinto per l’originalità e i risultati ottenuti in zootecnia; è riuscito a coniugare la sostenibilità ambientale, economica e sociale investendo sull’innovazione dei processi produttivi nel rispetto della tradizione. Mi sento inoltre in dovere di ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione, tutti coloro che hanno contribuito a far sì che, per quattro giorni Fivizzano divenisse “il centro del mondo“. In particolare la Pro Loco, la Protezione Civile Ser Fir CB con il presidente Pietrini, l’Arma dei carabinieri con i marescialli Panzanelli, Russino e i militari subalterni, tutti i dipendenti comunali che ci sono stati di supporto. Sapori - termina il sindaco - è una vetrina straordinaria per Fivizzano e si sta ponendo in Toscana, fra le manifestazioni del suo genere,quella con più presenze".