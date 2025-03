’Sapori e saperi’, tappa ad Aulla. Il progetto con il blogger Gael

“Sapori e Saperi di Lunigiana”, la tre giorni di tour a caccia di prelibatezze locali, oggi fa tappa ad Aulla. E’ l’iniziativa lanciata dall’Ambito Turistico Lunigiana per promuovere il territorio e le tipicità gastronomiche per la loro portata attrattiva. Coinvolto nel progetto il blogger belga Gael Bassetto. "Il mio apprezzamento – dice il sindaco di Aulla, Roberto Valettini (nella foto) – per la scelta operata e la sinergia tra le varie associazioni dell’Ambito Turistico. Quando si mettono insieme più persone, idee ed energie, è più facile raggiungere risultati positivi per il nostro territorio, per le tradizioni e, non per ultimo, per lo sviluppo".

Nella pagina La tavola di Gael, il blogger spiega: "Innamorato dell’Italia, al punto da fare le valigie e trasferirmi con tutta la famiglia in una bella collina in toscana, a sud di Firenze". L’itinerario è cominciato nel pomeriggio di ieri nell’Alta Valle del Taverone, con la visita guidata dei borghi in galleria di Tavernelle, Taponecco e Apella. Il blogger oggi fa tappa a Quercia di Aulla a lezione dallo stimato chef e scrittore delle tradizioni culinarie lunigianesi, nonché presidente della Pro loco, Rolando Paganini. Lo chef terrà una lezione di cucina dedicata alla focaccetta con una parte dedicata alla Ricciolina. Nel pomeriggio a Casola con la Marocca di Casola e domani riparte da Apella, dov’è in programma una caccia al tesoro naturale nel borgo tra castagneti secolari, porte parlanti, l’Ecomuseo della Valle del Taverone e il bioparco Abete Bianco, in direzione Podenzana. Il tour chiuderà a Fosdinovo.