Santini lancia la sua sfida: "Oltre la politica ’ordinaria’"

‘Insieme per Licciana’, per offrire un’alternativa. Danis Santini, candidato a sindaco nel Comune di Licciana Nardi, sfida Renzo Martelloni, sindaco uscente. Nel suo programma amministrativo ci sono tanti punti da realizzare e su cui prestare attenzione, come ad esempio la sostenibilità ambientale, sviluppo economico, cultura, turismo e sport, ma anche servizi più efficienti, partecipazione e trasparenza, sicurezza e benessere, innovazione e tanti interventi in tutte le frazioni e nel capoluogo. L’altra sera, al castello di Terrarossa, la presentazione della sua lista.

"Vogliamo offrire – ha esordito il candidato – un’alternativa alla politica ordinaria degli ultimi cinque anni, anni che non hanno portato un salto di qualità atteso, visto che abbiamo perso molte occasioni. La nostra è una lista civica, nessuno di noi rinnega la propria identità politica, ma ci uniscono le idee, obiettivo comune lavorare assieme per il bene di Licciana. Mi impegno a esservi vicino – ha aggiunto – E vi invito a unirvi a noi, insieme possiamo infatti trasformare il Comune e renderlo migliore". Con Danis Santini è pronta a scendere in campo una lista di uomini e donne ben inseriti sul territorio, alcuni hanno già fatto esperienza in politica, per altri invece sarà la prima volta.

Ci sono Martina Chiappini, che ha evidenziato il suo legame con le frazioni, Francesco Micheli, libero professionista nel campo dei finanziamenti europei, attualmente in minoranza, che vuole impegnarsi per far tornare Licciana tra i comuni più importanti della Lunigiana, Iginio Baldi, pensionato, che metterà a disposizione tempo e impegno, Luciano Pallotta, che ha sottolineato l’importanza dei prodotti tipici, Omar Ricco, Marzia Canori a disposizione dei giovani, Simone Luccini, biologo, Elisa Capineri Tosetti, Roberto Boccato, Gloria Sisti, Sabrina Di Francesco, Agostino Barabino, medico, alla sua prima esperienza politica.

"Abbiamo intenzione di incontrare cittadini e associazioni – ha chiuso il candidato Danis Santini – per farci conoscere e per capire le problematiche del comune. Noi vorremmo che il nostro comune tornasse a ricoprire l’importanza che aveva in passato, perché ha tante possibilità per farlo. Questa squadra ha tutti i numeri per governare il territorio".

