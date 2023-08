"Sant’Anna non è mai accaduta" Sit in di protesta al Muraglione con la superstite della strage

di Daniele Rosi

CARRARA

Il negazionismo come nemico da combattere. C’è unità d’intenti tra le amministrazioni di Carrara e Stazzema a pochi giorni dalle frasi negazioniste apparse lungo l’argine del Parmignola che costeggia la Linea Gotica, denunciate da più parti del mondo politico, locale e regionale, nello stigmatizzare un’azione ritenuta quantomai fuori luogo e soprattutto fuori dalla realtà dei fatti. Lungo la Linea Gotica, non solo frasi negazioniste sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, ma anche svastiche e affermazioni di odio rivolte verso i migranti e al giovane Patrick Zaki. Poi ancora frasi con riferimenti a Pietro Pacciani, il mostro di Firenze, e altre di natura omofoba. Frasi su cui l’amministrazione di Carrara aveva subito preso le distanze, condannandone gli autori, e che hanno trovato un forte eco proprio a Sant’Anna di Stazzema. Una situazione su cui lo stesso sindaco di di Stazzema, Maurizio Verona, ha voluto dare la propria chiave di lettura, recandosi ieri mattina proprio dove erano state apposte le scritte, ora cancellate, e denunciare un’azione ritenuta tipica del negazionismo più becero e pericoloso.

"Il negazionismo sulle stragi nazifasciste c’è sempre stato – ha sottolineato il sindaco Verona – e questo purtroppo capita di avvertirlo anche in alcune parti del mondo politico, con complete riscritture della storia, anche dalle più alte istituzioni; pensiamo solo alla storia della banda di musicisti tirata fuori dal presidente del Senato riguardante le fosse Ardeatine. In Italia questi atteggiamenti non sono puniti ed è molto pericoloso". Il sindaco ha poi ricordato come in Parlamento sia ferma una legge di iniziativa popolare, siglata da oltre 250mila persone durante la pandemia Covid, presentata nella scorsa legislatura, dove si trattano proprio questi problemi. Iniziativa però che al momento, stando alla testimonianza del sindaco, è del tutto ferma, con nessuna risposta al riguardo. "Questa proposta di legge, visto episodi come queste scritte, assume ancora più importanza e ha più senso che mai – ribadisce Verona – e bene ha fatto la sindaca Arrighi a cancellare le scritte. Questo però vuole anche dire che nel Paese c’è un’onda nera che non si è mai fermata e per questo bisogna intervenire, nella cultura del Paese, raccontando la storia per come è accaduta e non riscriverla".

Alle parole del sindaco è poi seguita la testimonianza della 83enne Adele Pardini, accompagnata da Graziano Lazzeri e figlia di una donna trucidata durante l’eccidio del 12 agosto 1944, visibilmente commossa anche solo nel ricordare quei momenti terribili. "Quando sono arrivati i tedeschi, stavamo facendo colazione – ha ricordato la donna – in casa eravamo cinque sorelle più nostra madre, io avevo quattro anni. Ci hanno portato in un’aia lì vicino, mia madre è morta subito sul colpo, mia sorella Anna aveva ad esempio sette pallottole in corpo. Alcune delle mie sorelle non ce l’hanno fatta. Eravamo tutte ferite, e io poco dopo gli spari sentì anche un bambino ferito che stava piangendo sotto il corpo senza vita della madre, non aveva nemmeno un anno e ora per fortuna è sempre vivo; eravamo riuscite a liberarlo e portarlo via. E’ veramente dura andare lì con la mente ogni volta – ha ammesso la donna commossa – e a questi che hanno scritto queste cose, dico solo che dovrebbero studiare, e riflettere su cosa farebbero se sparissero i loro genitori di colpo come era capitato a tanti quel giorno".

Una giornata che ancora oggi, nonostante i tanti anni trascorsi, lascia ancora dei pesanti strascichi nell’anima della donna, che ha ammesso di avere paura ogni volta che sente parlare di armi o pistole. Sull’episodio delle scritte è intervenuta con un post anche la sindaca Serena Arrighi, che ha ricordato di come si tratti di frasi indegne che offendono non solo la memoria dei caduti, ma la storia di tutto il territorio e dei suoi valori, rivendicando il ruolo di Carrara cittò accogliente e antifascista.