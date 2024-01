Sanlorenzo e Volvo Penta una partnership “verde”

Sostenibilità e innovazione sono nel cuore della partnership tra Sanlorenzo e Volvo Penta presentata a Düsseldorf. Coerentemente con la rotta tracciata nella strategia “Road to 2030”, Sanlorenzo si è posto l’obiettivo di varare nel 2024 il primo 50 Steel equipaggiato con sistema modulare Reformer Fuel Cell, in grado di trasformare il metanolo verde in idrogeno e successivamente in energia elettrica per alimentare tutti gli apparati di hotellerie, senza che l’idrogeno venga stoccato a bordo. Il passo successivo è quello di riuscire ad arrivare, entro la fine della decade, al varo del primo superyacht alimentato unicamente a metanolo verde, vera risposta alla richiesta del settore nautico di generazione di potenza a emissioni zero.

L’inizio della collaborazione fra i due brand risale al lancio di SX88. Volvo Penta presenta a Düsseldorf 2024 l’innovativa IPS Professional Platform, sviluppata sul successo rivoluzionario del Volvo Penta IPS con miglioramenti in termini di efficienza, gamma di crociera estesa, maggiore velocità massima e accelerazione più rapida. Un sistema basato sull’efficienza, progettato per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni, e le cui caratteristiche tecniche ne permettono l’installazione su superyacht da 25 a oltre 55 metri di lunghezza con velocità massima da 12 a 40 nodi.

L’accordo segna un passo storico verso una nautica ad impatto zero. A dimostrazione della centralità strategica che caratterizza questa partnership, Sanlorenzo ha deciso di svelare in anteprima al Blue Innovation Dock di Düsseldorf i due nuovi modelli su cui IPS Professional Platform verrà installato, in anteprima mondiale per gli yacht: Sanlorenzo SX120, il cui varo è atteso nel 2025, e SX132, che si preve di mettere in acqua nel 2027. Volvo Penta IPS Professional Platform rappresenta una novità assoluta nel settore nautico e un esempio di ingegneria all’avanguardia. Si integra perfettamente nel design visionario degli yacht di Sanlorenzo per l’utilizzo combinato di fonti di energia, dai motori a combustione che utilizzano carburanti rinnovabili a soluzioni completamente elettriche o ibride, assicura una maggiore efficienza ottimizzando in tempo reale l’uso dell’energia in base alle esigenze di navigazione.

FraSco