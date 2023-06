Sanità vicina al collasso "Il sistema è allo stremo Grave emorragia di medici Basta interventi tampone"

"La sanità pubblica è allo stremo. Le drammatiche carenze organizzative portano a un’unica risposta: il ricorso allo straordinario, all’orario aggiuntivo, al gettone previsto da un emendamento al Decreto Bollette dal Governo". A firmare l’affondo sulla gestione della sanità a livello nazionale come locale è il segretario della Fp Cgil, Alessio Menconi, che passa poi in rassegna le criticità che ci sono nella provincia di Massa Carrara e a cui non sono state date risposte, se non delle ‘pezze’ che non tengono nel tempo.

"Si continua a tamponare le fasi emergenziali, come se accadessero per la prima volta, senza un chiaro disegno di prospettiva. Alla diagnostica per immagini mancano medici, e tecnici di radiologia, i cittadini per questo sono costretti a pagarsi le prestazioni nelle strutture private. Anatomia patologica: mancano medici e tecnici sanitari, questo porta ad un ritardo nella risposta sulle biopsie eseguite. Area medica: la carenza di personale infermieristico non è più sostenibile. Centro trasfusionale: carenza di personale per alcuni medici andati in quiescenza e non ancora sostituiti. Pronto soccorso: a fronte di un importante aumento di richieste di prestazioni, dovuta ad un elevata presenza di turisti, non si prevede nessun potenziamento di personale, in un servizio già da tempo in grossa difficoltà. La situazione in Lunigiana e all’ex ospedale di Carrara, così come in molte attività territoriali non è da meno".

Una lunga lista di problemi irrisolti a cui la Fp Cgil aggiunge anche un’altra nota a margine: "Ci preme sottolineare inoltre la mancata sostituzione del primario di ortopedia traumatologia della nostra provincia, andato in quiescenza da un anno. Considerando l’importanza del servizio , abbiamo sollecitato da tempo l’azienda ad un nuovo incarico. A oggi non abbiamo avuto risposta".

Assenze di risposte tangibili che non fanno altro che peggiorare i rapporti e rendere ingestibile la situazione: "In questi ultimi anni gli operatori sanitari operano freneticamente e con carichi di lavoro duplicati. Prima il Covid, adesso le poche assunzioni di personale. Vengono ulteriormente tagliate le risorse al servizio pubblico invece di aumentarle, non viene rivisto il limite di spesa del personale e si riducono le assunzioni. I lavoratori sono allo stremo delle loro forze, vessati sotto ogni punto di vista e di fatica reiterata. Lo stress elevato, il lavorare in organico ridotto, in una situazione collettiva come questa, rappresentano fattori di rischio per il benessere psicofisico; i dati, in questi ultimi anni , parlano di disagi psicologici, anche di grave entità come il disturbo d’ansia e la depressione, in continuo aumento, al punto che alcuni professionisti hanno deciso di lasciare il servizio per lo stress psico fisico e per la mancata valorizzazione".

La Fp Cgil chiede un cambio di passo, uno stop "alle passerelle dei tagli di nastri e agli interventi tampone" e invita tutti a scendere in piazza per ottenere risposte adeguate al sistema sanitario pubblico alla protesta in programma a Roma il 24 giugno (per prenotarsi chiamare il 333 8807468, Alessio Menconi, e 348 5306962, Laura Bacci).