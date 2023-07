Sanità sotto esame I sindaci lunigianesi si preparano all’attacco della riforma dei tagli

di Michela Carlotti

Se ne parla da dicembre, quando la giunta regionale con due successive delibere ha approvato le linee di indirizzo per la riforma della sanità Toscana, legata alla carenza medici di medicina generale. Una riorganizzazione contestata sul nascere da diversi sindaci della Lunigiana. Da allora, svariati sono stati i tentativi di dibatterne portando al tavolo la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani. Ad oggi nessuna risposta,: nemmeno dall’assessore regionale alla salute Simone Bezzini, agli appelli del presidente SdS Riccardo Varese di deroga sull’utilizzo dei medici massimalisti e borsisti, né sull’introduzione di incentivi. Stamani, però, qualcosa si muoverà.

"Un’assemblea on line, propedeutica al successivo incontro con la dottoressa Casani": così, la direzione della Sds ha convocato in assemblea oggi alle 9.30 i sindaci della Lunigiana. All’ordine del giorno, la riforma toscana della sanità che riguarda la continuità assistenziale e l’emergenza urgenza. In particolare, sono due le criticità più pesanti: Per il servizio di emergenza la riorganizzazione prevede un sistema di intervento da remoto con il numero unico 116117 per l’accesso alle cure mediche non urgenti. Una sorta di centrale operativa unica con personale incaricato di effettuare un triage telefonico prima della presa in carico, indirizzando il cittadino al corretto percorso assistenziale. Molte sono le perplessità sull’efficacia,

Il problema principale per la continuità assistenziale (ex guardia medica) è la contrazione delle ore: si parla di 80 in meno. La proposta confezionata per la Lunigiana dal gruppo tecnico Asl, di cui fanno parte tutti i responsabili di zona, prevede il mantenimento 24h nei giorni festivi e prefestivi di tutte le attuali postazioni, ovvero Aulla, Zeri, Gragnola, Villafranca, Montedivalli. Inoltre, Gragnola e Villafranca resterebbero attive 24h anche nei giorni lavorativi, mentre subirebbero una riduzione a 16 ore dal lunedì al venerdì Zeri ed Aulla, pur restando attivo il servizio di pronto intervento notturno proprio ad Aulla, con ambulanza 24-8.

"Un disegno normativo inapplicabile – dichiara il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – e questo lo sanno sia la Regione Toscana, sia l’azienda Usl Toscana Nord Ovest. La posizione della Lunigiana è totalmente inadatta ad una contrazione della continuità assistenziale". Per questo Mastrini annuncia: "Ribadirò il mio no alla riforma della continuità assistenziale: se si vogliono fare i riassetti, che pure sono necessari, si deve promuovere prima una reale attività di ascolto del territorio". Il direttore Sds Marco Formato ribadisce: "Capisco la preoccupazione dei sindaci, perché la Lunigiana ha aspetti orografici importanti e il territorio è vasto. Però, dobbiamo nell’immediato far fronte alla situazione con i medici che abbiamo".