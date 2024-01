Sanità, riaprono le Botteghe della Salute. Aiutano i cittadini ad affrontare la burocrazia

Riaprono le Botteghe della Salute in Lunigiana. Dalla prossima settimana i cittadini avranno di nuovo a disposizione un servizio utile, multifunzionale, gratuito, riconoscibile e facilmente accessibile a tutti, presente in particolare nei piccoli comuni delle zone montane o più periferiche, per garantire un livello di accesso ai

servizi dove prima risultava difficile. La Bottega della Salute informa e supporta i

cittadini nella fruizione e utilizzo dei servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità, come l’attivazione della tessera sanitaria elettronica, il rilascio di un nuovo Pin, qualora si sia smarrito o dimenticato, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, accedendo digitalmente alle informazioni e ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana, la stampa e ritiro dei referti medici

I comuni coinvolti saranno Bagnone, Comano, Fosdinovo, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Tresana, dove arriveranno gli operatori, a disposizione dell’utenza. A Barbarasco di Tresana saranno al distretto, come a Fosdinovo; a Pontremoli al Punto info; a Bagnone, Podenzana, Comano in municipio. Ecco il calendario degli appuntamenti dei prossimi mesi: Barbarasco di Tresana: 22 gennaio, 5-19 febbraio, 4-18 marzo; Bagnone: 23 gennaio, 6-20 febbraio, 5-19 marzo; Podenzana 26 gennaio, 9-23 febbraio, 8-22 marzo; Mulazzo 29 gennaio, 12-26 febbraio, 11-25 marzo; Pontremoli 30 gennaio,

13-27 febbraio, 12-26 marzo; Comano 31 gennaio, 28 febbraio, 27 marzo; Fosdinovo 1, 15-29 febbraio, 14-28 marzo, sempre dalle 9 alle 12. Il cittadino potrà accedere ai servizi di supporto previsti anche a chiamata, previo appuntamento telefonico o inviando sms via whastapp al numero 348 2830445.