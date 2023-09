Sanità, pressing sull’Asl. Il sindaco Ferri in difesa dei servizi in Lunigiana

E’ tutt’altro che pacifico, in Lunigiana, l’avvio della riforma della sanità. Un percorso iniziato all’indomani dell’approvazione delle delibere di dicembre, la 1424 sull’emergenza-urgenza e la 1425 sulla continuità assistenziale, con cui la giunta regionale ha proposto una riorganizzazione per fronteggiare, tra l’altro, la carenza di medici. L’imminente interruzione, da ottobre, del servizio di ambulanza medicalizzata di Aulla e il recente trasferimento del massaggiatore cardiaco automatico Lucas 2.0 a Carrara, sono la goccia che ha fatto tracimare il vaso. Dopo la diffida del sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, al direttore generale dell’Asl Toscana nortd ovest, Maria Letizia Casani, ora un nuovo pressing del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, che in questi giorni si è già spinto fino a dubitare dell’utilità della Sds.

"I temi aperti continuano ad essere davvero troppi per tardare un dibattito serrato con la direttrice Casani", scrive Ferri nella richiesta inviata ieri al presidente della Sds, Riccardo Varese, di fissare una data utile a tutti i sindaci per la convocazione. L’ultima assemblea della Sds di fine luglio, dove presenziò anche la Casani, si era conclusa con la promessa di un nuovo incontro prima dell’avvio della riorganizzazione, proprio allo scopo di valutare le possibili ricadute nel territorio di Lunigiana. "Sto chiedendo alla direttrice Casani due date disponibili entro breve – afferma iI presidente Varese, che ha sempre solidarizzato con i sindaci su questi temi –. Personalmente ho già fissato un appuntamento per il 5 ottobre con l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini. Coglierò l’occasione per invitare anche lui all’assemblea della Sds con la Casani".

Ferri chiede di portare in discussione due ordini del giorno: "Fino a qualche mese fa – spiega – i Lucas erano ugualmente distribuiti nei vari presidi di emergenza urgenza: uno a Massa, uno a Carrara, uno a Pontremoli, uno a Fivizzano e uno ad Aulla. All’improvviso l’apparecchio di Aulla è stato tolto". Deprivazione che, secondo il sindaco, risulta grave in un territorio come la Lunigiana. Accanto a questo Ferri ha pronto un ordine del giorno sulle questioni aperte. In primis, il mantenimento degli attuali presidi di continuità assistenziale senza riduzioni orarie e semmai con loro potenziamento. A tal proposito, evidenzia la necessità che la Regione conceda la deroga a medici massimalisti e borsisti affinché possano occuparsi del servizio: deroga richiesta più volte dallo stesso presidente Varese.

Torna a chiedere anche un piano di copertura delle carenze di medici di base e c’è poi la questione degli ospedali lunigianesi: dalla carenza di personale medico e paramedico in diversi reparti, al bisogno di riorganizzazione ospedaliera con l’istituzione di Unità Operative Complesse di Presidio, di ortopedia, di rianimazione, nonché il ripristino dei servizi h24 sulle emergenze radiologiche e l’avvio dei lavori programmati sui sistemi antincendio e di adeguamento sismico dei plessi". Il sindaco chiede anche la dotazione di almeno due posti hospice per l’alta Lunigiana, oltreché investimenti per l’atterraggio notturno di elisoccorso negli ospedali lunigianesi con finanziamenti Pnrr o aziendali nonché un’accelerazione nella realizzazione delle Case di Comunità.

Michela Carlotti