Sanità "Ora l’Asl attivi un numero verde Servirà a informare chi è senza medico"

"La Asl si attivi al più presto con un numero verde che dia assistenza ai pazienti rimasti senza medico". E’ l’appello del Polo Progressista e di Sinistra formato da M5S, Unione Popolare e Massa Città in Comune che chiede all’azienda sanitaria l’organizzazione di una campagna di informazione rivolta alle persone che, a causa dei pensionamenti e di alcuni tagli alla sanità, si sono ritrovate senza un medico di famiglia.

"Una situazione grave che stanno attraversando migliaia di concittadini, a causa del pensionamento, negli ultimi mesi, di numerosi medici di base. L’assenza di nuovi convenzionati oggi comporta l’impossibilità di affidarsi ad un nuovo professionista – aggiungono le forze politiche – Lascia perplessi l’atteggiamento di Asl e della sua dirigente Guglielmi di fronte a questa grave emergenza, che conoscono da tempo: hanno lasciato i pazienti senza informazione. Sarebbe bastato un vademecum e un numero telefonico cui rivolgersi per avere informazioni sulle problematiche più urgenti e su come affrontare questo periodo di assenza di assistenza medica. Da tempo inoltre sarebbe dovuto essere abolito il numero chiuso alla facoltà di medicina e ampliati gli accessi delle specializzazioni: la deriva privatistica della sanità sta crescendo a scapito delle classi meno abbienti, che non potranno ricevere livelli di assistenza adeguati".

Il Polo Progressista chiede quindi che l’azienda si attivi con il numero verde "che dia assistenza ai pazienti rimasti senza medico e che parta una campagna informativa locale per fornire aiuto alla cittadinanza su come affrontare le prime necessità, come ad esempio un certificato di malattia".