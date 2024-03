"Sanità, nove milioni buttati via". I comitati contro la palazzina

Vanno avanti i comitati contro ilprogetto di realizzazione della nuova palazzina di Monterosso. A pochi giorni dall’appello del Comitato Salute Pubblica, contrario ai nuovi moduli e all’ormai famigerato ‘cubo’ della nuova palazzina, arrivano nuove riflessioni dei comitati Primo soccorso e Sanità pubblica. I due comitati hanno incontrato alcuni rappresentanti del consiglio comunale, di opposizione e maggioranza, per discutere del Monoblocco. Partendo dalla mobilitazione dello scorso 18 agosto, i comitati lo ricordano come "un evento che ha impedito la demolizione del monoblocco da parte di Comune, Asl e sindacati – commentano -. I rappresentanti del Pd, nonostante rappresentino la maggioranza, hanno convenuto sulla necessità di capire meglio a cosa e a chi dovrà essere destinata la nuova palazzina; e verificare se a fronte dei 9 milioni previsti sia possibile investire nel miglioramento del patrimonio attuale e nel recupero di edifici storici. Si sono presi 15 giorni per darci una risposta". L’incontro era stato chiesto anche ai tre sindacati presenti alla cabina di regia, ma per ora senza risposta. "Estrema confusione e smarrimento dei cittadini nella comunicazione di Asl e della cabina di regia – proseguono i comitati – soprattutto per i continui cambiamenti sul destino del Monoblocco e su tempi, modalità e funzioni della palazzina che, vista l’annunciato adeguamento dell’ospedale, non si capisce a cosa servirà. Grave la superficialità con la quale Asl, Comune e sindacati hanno date per perse tutte le vecchie strutture socio sanitarie che ancora svolgono egregiamente le loro funzioni.

Ci sono una serie importante di edifici attualmente vuoti o sotto utilizzati, a partire dall’ Ex Civico e dalle palazzine di Monterosso; un patrimonio edilizio e storico – proseguono i comitati – che se lasciato all’incuria e abbandonato, andrebbe ad arricchire la cospicua lista dei fantasmi in rovina di cui l’attuale amministrazione pare essersi dimenticata e di cui è costellata la città". I Comitati hanno ribadito infine la loro determinazione nel proseguire la lotta in difesa del Monoblocco, trovando nell’opposizione ‘un’interlocuzione positiva non solo sui contenuti ma anche sulle future iniziative’.