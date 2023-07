Sanità, la riorganizzazione scontenta tutti "Gravissimo ridurre il medico in ambulanza"

di Michela Carlotti

Era presente ieri, in assemblea della società della Salute, la direttrice generale Usl Maria Letizia Casani. Attesa da tempo per discutere sulle criticità legate alla carenza dei medici e per affrontare la riforma del sistema sanitario regionale, ha presentato all’assemblea la proposta tecnica di riorganizzazione per la Lunigiana.

Frutto di un percorso iniziato all’indomani dell’approvazione delle delibere 1424 sull’emergenza-urgenza e 1425 sulla continuità assistenziale da parte della giunta regionale, la proposta tecnica è passata dal tavolo regionale a febbraio, ai successivi confronti Usl con i sindaci toscani, con le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato. Infine un comitato tecnico aziendale, di cui fanno parte tutti i responsabili di zona, è stato incaricato di mettere sulla carta la sintesi tra il contesto e gli standard dettati dalla normativa regionale su numero di abitanti e tempistiche assistenziali.

Passaggi fatti in tutte le zone distretto, ha detto la Casani, e riforma chiusa in sei aree: ne restano quattro, tra cui la Lunigiana.

L’illustrazione della proposta è stata affidata ad Andrea Nicolini, direttore dell’area emergenza-urgenza. In sintesi: vengono mantenute le tre automediche, ovvero mezzi sanitari con medico a bordo e infermiere, attive 24h in partenza dai due pronto soccorso di Fivizzano e Pontremoli ed anche dal pronto intervento di Aulla. Qui, però, viene ridotta l’ambulanza medicalizzata attiva 12h in fascia diurna e trasformata in ambulanza con soccorritori. Fosdinovo, invece, verrà fatta ricadere entro il perimetro di riorganizzazione della zona Apuana: 12 ore diurne di ambulanza medicalizzata dal lunedì al sabato, trasformata la domenica in ambulanza con soccorritori

L’illustrazione della proposta tecnica sull’assistenza primaria è stata poi affidata ad Antonella Tomei, direttrice del dipartimento sanità territoriale. Con il nuovo anno sarà attivo il numero unico 116117 per l’accesso alle cure mediche non urgenti. Più spinoso il tema delle guardie mediche: mantenuto il servizio 24h nei giorni festivi e prefestivi in tutte le attuali postazioni, con Gragnola e Villafranca attive 24h anche nei giorni lavorativi, mentre subirebbero una riduzione a 16 ore dal lunedì al venerdì Zeri ed Aulla, per un totale di 80 ore in meno di servizio da reinvestire nell’assistenza territoriale.

L’intervento del sindaco di Comano, Antonio Maffei, ha acceso gli animi: "Faccio il volontario da 35 anni e posso dire che l’equipe che interviene fa la differenza nel salvare vite". A seguire, il sindaco di Tresana Matteo Mastrini: "La riduzione del medico sull’ambulanza in partenza da Aulla è un gravissimo danno per il territorio. Contrasterò questo indirizzo: avvieremo una raccolta firme, cercheremo di impugnare le delibere e fare esposti in procura".

La sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, ha aggiunto: "Serve un tavolo con la politica regionale: la Lunigiana ha difficoltà importanti nei collegamenti, stradali e anche telefonici, non può accettare questa proposta". Casani si è resa disponibile a nuovi confronti, confermando la volontà di condivisione e sottolineando che si sta discutendo una proposta. Tutti i sindaci hanno accolto questa disponibilità, lanciata in extremis a fine seduta.