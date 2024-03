Sanità, il servizio sotto la lente. Attivato l’osservatorio per i pazienti

Un osservatorio sull’esperienza dei pazienti ricoverati: si chiama “Prems“ ed è stato presentato negli ospedali di Pontremoli e Fivizzano alla presenza di numerosi operatori sanitari. I pazienti ricoverati in queste due strutture potranno quindi esprimere il proprio giudizio sulla qualità dei servizi ricevuti durante la permanenza in ospedale, contribuendo al miglioramento della qualità del servizio. Questa opportunità è stata resa possibile grazie all’introduzione della cartella elettronica informatizzata, passaggio chiave verso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. "Finalmente – ha detto Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – riusciamo a dar voce anche ai cittadini della Lunigiana, i quali attraverso i ’Prems’ possono farci sapere cosa pensano delle nostre strutture e di come lavora il nostro personale. Tra l’altro, attraverso il testo libero e i commenti che i pazienti ci lasciano è stato acquisito nel tempo un prezioso patrimonio di conoscenza sulla percezione della qualità dei servizi erogati". "La relazione quotidiana che si instaura tra pazienti e operatori sanitari – ha aggiunto il direttore sanitario aziendale, Giacomo Corsini – determina in maniera prioritaria il grado di soddisfazione che i pazienti percepiscono durante il loro ricovero. Il questionario è utile per misurare le considerazioni su alcuni aspetti, come l’accoglienza ricevuta al momento dell’ingresso nella struttura, la percezione di sicurezza sulle cure e il valore della squadra che ruota intorno all’assistenza". "Grazie a questo strumento – ha ricordato Linda Marcacci, responsabile dell’indagine per lo staff della direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è stato attivato un canale di comunicazione per dare voce ai pazienti in modo diretto, continuo e sistematico. A livello aziendale ad oggi abbiamo ricevuto oltre 42mila questionari".

I pazienti che aderiranno all’indagine potranno lasciare un contatto telefonico o mail al personale sanitario; nel caso in cui si scelga il contatto telefonico, riceveranno un SMS da Regione Toscana nelle 48 ore successive alla dimissione, con un link personalizzato per accedere al questionario. Le risposte degli utenti contribuiranno ad evidenziare punti di forza e criticità per una più consapevole visione complessiva del servizio. Le risposte sono raccolte e analizzate in modo anonimo e aggregato dai ricercatori del Laboratorio di Management e Sanità.