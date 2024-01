Sanità: il Polo torna a chiedere un confronto

"È fondamentale un confronto con Asl, Regione Toscana e Comuni per definire una riorganizzazione dei servizi sanitari adeguata ai bisogni dei cittadini attraverso la revisione dei modelli organizzativi stessi per rispondere alle criticità mostrate dalla medicina territoriale, ai bisogni di salute e alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso". Lo sostiene la consigliera massese del Polo Progressista, Daniela Bennati, preoccupata per gli ultimi sviluppi sulla sanità, compresi i presunti tagli che arriveranno dalla Regione per far quadrare i bilanci, ma sottolinea anche "le responsabilità del presidente del Consiglio Comunale di Massa, Agostino Incoronato, e del sindaco, Francesco Persiani, per la mancata convocazione di un consiglio comunale aperto sulla sanità richiesto mesi fa, nonostante la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani in città nelle scorse settimane".

Bennati torna a chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto "per una discussione trasparente e condivisa, alla presenza del presidente della Regione e della direttrice Asl Casani, per affrontare con urgenza e trasparenza l’emergenza sanitaria sul territorio" e in conclusione critica ancora la scelta dell’ex scalo merci della stazione come sede della futura casa di comunità. Il Polo Progressista – M5S-Unione Popolare – esige con forza una sanità pubblica di alto livello, equa e accessibile a tutti, e richiede con fermezza che l’amministrazione comunale prenda immediatamente decisioni responsabili e incisive, che rispecchino senza compromessi le urgenti e concrete necessità dei cittadini.