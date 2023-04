Sanità hi-tech e futuristica "Strutture all’avanguardia e progetti di bioingegneria"

Un tour per toccare con mano il lavoro che Fondazione Monasterio porta avanti all’ospedale del cuore ogni giorno. Ieri mattina la commissione sanità del consiglio regionale, guidata da Enrico Sostegni, ha visitato la struttura insieme al dottor Marco Torre per poi proseguire al San Cataldo di Pisa. "L’ospedale del cuore di Massa è in collegamento coi migliori centri di ricerca del mondo, tanti professionisti vengono qui a formarsi – ha detto Sostegni, accompagnato dai consiglieri Donatella Spadi e Andrea Vannucci – Abbiamo scelto Fondazione Monasterio all’indomani della conferma del direttore generale Torre, che assicura stabilità nella governance e mentre è in fase di avanzamento l’iter per l’assegnazione Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr), che ci auguriamo arrivi felicemente a conclusione per dare nuove possibilità di ricerca a questo centro di avanguardia".

"La Fondazione è un centro cardiologico con due anime che interagiscono: ospedale del cuore di Massa e ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa - ha detto Marco Torre - Abbiamo un’impostazione multidisciplinare che mette il paziente al centro. Un altro punto cardine è l’organizzazione disegnata intorno ai bisogni del paziente. Sia della malattia, che della persona e della famiglia. Il rapporto con il personale per noi è importante, così come è particolare quello che abbiamo con le associazioni di volontariato visto che la partnership con gli enti del terzo settore è più necessaria per affrontare tante sfide, sia economiche e di sostenibilità. La nostra produttività aumenta di anno in anno, tant’è che abbiamo diversi progetti di sviluppo: sono contento della mia nomina soprattutto perché posso dar loro continuità. Proseguono i lavori di ampliamento del nuovo blocco operatorio, che contiene una sala ibrida, la prima in quest’area vasta dedicata al trattamento percutaneo cardiochirurgico delle cardiopatie. E con la commissione abbiamo visitato il Biocardiolab, dove si simulano gli interventi e i nostri cardiochirurghi operano cuori grandi come una mandorla. Fu la visione del professor Donato negli anni ’60: poli ospedalieri con laboratori ingegneristici all’interno. In questo modo si possono sviluppare progetti di immediata applicazione quotidiana".

Irene Carlotta Cicora