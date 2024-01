Sanità, Ferri segnala disagi: "Tempi biblici e nuovi tagli"

"Le scrivo nuovamente perché la costante assenza di risposte alle problematiche più urgenti e già più volte rappresentate sull’ospedale di Pontremoli, va sommandosi ad altre criticità che stanno gravando sui nostri servizi sanitari, con effetti ulteriormente negativi". È l’incipit della nuova missiva, l’ennesima, indirizzata dal sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri al direttore generale aziendale Usl, Maria Letizia Casani. In un quadro generale di tagli generalizzati ed in un’ottica sempre meno ospedalecentrica, ormai si sa, a pagare sono sempre più i presidi montani e marginali. Ma il sindaco Ferri non è disposto ad assistere alla parabola dell’esistente. Nuovi disservizi sanitari riguarderebbero due particolari tipologie di esami diagnostici: "Diversi utenti segnalano un serio problema di prenotazione per gli esami di colonscopia. Già si registravano tempi di attesa inaccettabili, persino superiori a 6 mesi. Adesso, alcuni pazienti riferiscono appuntamenti per il 2025. Situazione francamente insostenibile".

A preoccupare Ferri è anche il servizio di endoscopia: "Grazie al personale presente ed alla disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive, il servizio sta egregiamente funzionando su tre giorni a Pontremoli e due a Fivizzano, consentendo di dare risposte efficaci ed attrattive. Sembra, però, che l’azienda stia valutando di ridurlo: sarebbe una scelta gravissima". Accanto a questi due nuovi allarmi, Ferri torna a sventolare il memorandum ormai datato ma sempre attuale: "L’assenza dei due posti letto hospice, promessi da anni, sta continuando a creare disagi e sofferenze enormi. L’ipotesi di prevederne uno soltanto, togliendolo oltretutto al reparto di medicina, è non solo tecnicamente inappropriata ma rappresenterebbe l’ennesimo depotenziamento di un reparto che avrebbe semmai bisogno di maggiori spazi".

Poi il tema della carenza di medici: "Proprio la Medicina è ormai al collasso. Le mancate sostituzioni di medici in pensione sta rendendo complicata la copertura dei turni, proprio in un reparto che lavora sempre a pieno regime". E aggiunge: "La situazione in cui versa la piazzola dell’elisoccorso e lo sperpero di risorse legate al mancato utilizzo della risonanza magnetica, sono la triste sintesi di una gestione che sembra volersi allontanare sempre più dalle esigenze dei cittadini. Di nuovo, l’appello alla dg Casani a intervenire con l’assessorato regionale, a tutela della sanità lunigianese.

