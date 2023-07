Sanità e Monoblocco Uno schiaffo alla città

"Un’unità di crisi per affrontare la chiusura del Monoblocco". A chiederla è il consigliere dei 5 Stelle ed ex vicesindaco Matteo Martinelli, che sulla questione teme un calo nella qualità delle prestazioni sanitarie e chiede una maggiore trasparenza. "La chiusura dell’ex ospedale è un fatto gravissimo e rappresenta un altro schiaffone dato ai cittadini dalla Regione Toscana e dalla Asl – prosegue Martinelli –. Non si tratta di un intervento programmato per permettere la ristrutturazione dell’edificio, ma di una chiusura improvvisa dovuta ad un controllo dei vigili del fuoco che ha rivelato gravi carenze rispetto alle normative antincendio. Lo spostamento dei reparti e la nuova collocazione tra Noa, palazzina H, ex pronto soccorso, avranno come conseguenza gravi disagi per il personale dipendente e soprattutto per gli utenti. Inoltre, la collocazione temporanea dei reparti in uscita dal Monoblocco genera molte perplessità dal punto di vista dell’idoneità di queste strutture ad accogliere tali servizi. Il rischio, più che concreto, è che ci sia un altro calo della qualità e quantità delle prestazioni erogate. Si tratta di prestazioni sanitarie molto importanti e vitali per la nostra comunità. Le rassicurazioni dei vertici di Asl non possono bastare alla luce delle lacune dimostrate dall’azienda sanitaria, soprattutto in termini di capacità di rispettare gli impegni presi sul potenziamento delle infrastrutture. A nostro avviso l’amministrazione e la maggioranza hanno mostrato tutta la loro sudditanza nei confronti della dirigenza di Asl, approvando un documento in cui si appiattiscono sulle posizioni dell’azienda".

"In attesa di poter analizzare il verbale dei vigili del fuoco (già richiesto più volte all’amministrazione) siamo pronti a dare il nostro contributo per cercare, per quanto possibile, di alleviare il disagio dei nostri concittadini – conclude Martinelli –. Per questo chiediamo un tavolo permanente, una sorta di unità di crisi, a cui partecipino oltre ai vertici di Asl, i rappresentanti di tutte le forze politiche e sindacali e i comitati dei cittadini, per iniziare a lavorare seriamente sui progetti, sui tempi e sui modi di realizzazione delle opere necessarie. In questo drammatico scenario, pretendiamo che Asl, Regione e amministrazione comunale si confrontino con trasparenza e spirito di condivisione rispetto a temi che sono fondamentali per Carrara".