Sanità, aumentano i servizi Costituito a Fivizzano un comitato per l’ospedale

di Michela Carlotti

Ospedale di Fivizzano: criticità e proposte: è il tema della riunione organizzata dal Comitato difesa e sviluppo Fivizzano Lunigiana orientale presieduto da Daniele Masi. Nato pochi mesi fa, il Comitato ha già all’attivo due incontri col sindaco Gianluigi Giannetti e uno con il direttore del presidio ospedaliero delle Apuane, Giuliano Biselli. All’ultimo, svoltosi venerdì scorso, sono stati invitati anche i sindaci della Lunigiana orientale. Presenti Roberto Valettini (Aulla), Matteo Mastrini (Tresana), Riccardo Ballerini (Casola), oltre al sindaco di Fivizzano accompagnato dagli assessori Francesca Nobili e Giovanna Gia. Biselli ha dato ampia disponibilità, forte dell’incarico ricevuto dalla direzione aziendale: "Da qualche giorno posso darvi un contributo maggiore - ha rivelato - essendo stato nominato coordinatore della rete ospedaliera. Avrò più possibilità di parlare della Lunigiana col direttore generale, Maria Letizia Casani". Notizia ben accolta dai presenti impegnati in tre ore di confronto. in cui il Comitato ha ribadito la necessità di difendere i servizi sanitari locali e la determinazione a portare a casa risultati. "C’è stato tolto tanto - ha detto la segretaria Maria Trivelli - ora basta. Non pretendiamo miracoli ma chiediamo di far funzionare i servizi". Servizio anestesiologico h24, attivazione di prestazioni endocrinologiche, prestazioni aggiuntive per i medici di radiologia e ortopedia, riattivazione di prestazioni di pneumologia non più eseguite, nuove strumentazioni, reintroduzione di esami strumentali sospesi: sono le necessità rappresentate dal Comitato. La Trivelli ha esposto anche le difficoltà di otto donne in gravidanza impossibilitate ad fare esami di rito: test, ecografie, curva da carico.

"Il primariato e il servizio anestesiologico - ha detto Biselli - consentirebbero al presidio fivizzanese di fare un salto di qualità: ci lavoriamo da mesi. Purtroppo la carenza di medici non aiuta ma l’Asl è determinata a reclutarli, valutando l’eventualità delle prestazioni aggiuntive". Il ritorno del dottor Violi, l’aumento di unità nell’equipe dei tecnici radiologi, l’aumento dei posti letto in cure intermedie e attivazione dell’hospice, l’acquisto di nuove strumentazioni, il medico notturno: sono alcuni dei risultati elencati da Giannetti che ha ribadito l’impegno per il servizio anestesiologico h24. "Da quando sono sindaco - ha ribadito il sindaco - non è stato tolto nulla e sono stati implementati i servizi. Se fino a qualche tempo fa c’era il rischio chiusura, oggi stiamo rivitalizzando il nostro presidio e quel rischio non c’è più".

Soddisfatto il Comitato per la collaborazione del direttore Biselli e dei sindaci, unanimi nella disponibilità a tutela dell’offerta sanitaria della Lunigiana. Un nuovo incontro a fine giugno.