Sanità a Massa Carrara, Pd dei Paesi a monte si oppone all'ulteriore impoverimento

"Ci auguriamo che la sindaca Serena Arrighi e la Regione Toscana non consentano l’ulteriore impoverimento della sanità nel nostro comune". Il Pd dei Paesi a monte mette le mani avanti e contrasta le ipotesi di una delocalizzazione delle cure. "Bisogna dare immediata attuazione agli accordi raggiunti, come il potenziamento dei servizi territoriali, diagnostici, ambulatoriali. Dalla valorizzazione del Monoblocco e delle palazzine di Monterosso all’oncologia e scuola infermieri. Denunciamo una manovra ormai chiara del governo per passare tutto alla sanità privata. Riconosciamo gli errori nella gestione della sanità, anche in Toscana, ma lavoreremo per imprimere una svolta decisa con finanziamenti, assumendo la logica della prevenzione e dell’avvicinamento ai servizi territoriali per i cittadini". Successivamente prosegue sull’incontro con la Pubblica Assistenza e i punti forti. "Per il ciclo di approfondimenti sulla sanità pubblica, abbiamo incontrato a Sorgnano, il presidente della Pubblica asssistenza Fabrizio Giromella e la Rigoletta Vincenti, responsabile dei poliambulatori. Riconosciamo il valore delle prestazioni della Pubblica Assistenza: dall’emergenza con 5 ambulanze del 118, attive 24 ore su 24, all’urgenza con centinaia di trasporti di cittadini per visite e terapie pubbliche, come le dialisi. Poi il Soccorso Cave in tutti i bacini marmiferi e la Banca del Sorriso con servizio diurno per 40 anziani che, fornendo supporto e socializzazione, allontana il ricovero in Rsa. Sulla stessa linea i servizi domiciliari per anziani e disabili soli. Inoltre il valore degli investimenti di grande valenza civica, come il centro medico polispecialistico di via Nazario Sauro a Marina, che prevede open-day mensili gratuiti, dedicati alla prevenzione con l’obiettivo dell’istituzione di un primo soccorso, in convenzione pubblica: un punto che assumerebbe una funzione importante nella stagione balneare, ma che costituirebbe un contributo alleggerimento del pronto soccorso del Noa, sempre intasato". Poi conclude. "Invitiamo le istituzioni a valorizzare realtà positive del terzo settore, in un’ottica di integrazione al servizio pubblico".