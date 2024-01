Carrara, muore noto commerciante. Addio a Sandro Vanello

Carrara, 12 gennaio 2024 – Carrara perde un’altra figura storica. E’ venuto a mancare nei giorni scorsi Sandro Vanello, 78 anni, noto commerciante. Vanello era nato il 22 maggio 1945 e per gran parte della sua vita aveva dedicato tempo e forze all’arte, agli oggetti di antiquariato e ai mobili antichi, occupandosi inoltre di mostre e promozioni artistiche a Carrara. Un uomo con tanti interessi e passioni che si era fatto da solo e costruito con pazienza e dedizione la sua professionalità, così come racconta il figlio Sergio, disegnatore e docente.

Vanello si era creato la sua attività artigianale negli anni Settanta, occupandosi prevalentemente di paralumi e lampade, lavorando e ottenendo successo nel suo settore su prodotti interamente fatti a mano. Successivamente si è poi occupato del restauro di quadri e mobili antichi, diventando presto punto di riferimento nella sua bottega di via Cavour.

In tempi più recenti si era dedicato ai libri. Negli ultimi anni di lavoro Vanello era diventato un importante riferimento in città per quanto riguarda i libri antichi con il suo fondo in via Cavour che raccoglieva pubblicazioni sulla città e sull’arte. "Amava molto l’arte in ogni sua forma - racconta il figlio Sergio - e anni fa al riguardo aveva creato un ‘cenacolo’ artistico a Pontecimato con la collaborazione dell’allora assessore Sandra Bruschi, in cui venivano promosse mostre ed eventi, anche con nomi importanti".

Tante passioni e interessi che, nel corso del tempo, avevano permesso a Vanello di crearsi una ottima rete di amicizie e conoscenze, soprattutto nel centro storico di Carrara, dove il suo fondo di via Cavour è stato per molti anni un riferimento cittadino per la vita culturale.

Sandro Vanello lascia la moglie Giuliana, i figli Sergio e Cristina, il genero Marco e i nipoti Barbara ed Ettore. I funerali si terranno oggi alle 15 con una cerimonia che si terrà al Duomo di Carrara.