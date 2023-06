Sandomenichino record Oltre 900 autori in gara

Un Sandomenichino 2023 da record: sono circa 900 i poeti e gli scrittori che hanno aderito a questa 64° edizione del premio letterario. Una giuria competente è all’opera per esaminare i testi pervenuti e giungere ad una classifica che premierà gli autori migliori di questa kermesse letteraria. Sarà presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del nobel Salvatore, così composta: Rosaria Bonotti, Carlo Pernigotti, Giacomo Bugliani, Marina Pratici, Loredana Lignola, Marzia Dati, Elena Bologna, Sara Baccioli, Egizia Malatesta, Dino Eschini, Monica Gulminelli, Patrizia Vianello, Dario Brusco, Leonardo Angiolini, Alessandro Cecchieri, Angela Maria Fruzzetti e Francesca Bianchi. Soddisfatto il presidente dell’associazione culturale San Domenichino, Giacomo Bugliani: "Quest’anno il concorso ha superato ogni record in termini di adesione – dice – Molte e in numero crescente anche le case editrici che hanno deciso di concorrere con le loro pubblicazioni. Se la narrativa edita è risultata la sezione più partecipata con oltre 350 opere in gara, devo riconoscere che c’è stato anche un notevole incremento di partecipazioni nella poesia, genere letterario che riprende ad essere valorizzato. Tra pochi giorni saranno convocati i giurati per la selezione delle opere e presto sapremo chi sono i vincitori". Il premio San Domenichino è sempre più ambito nel panorama culturale e letterario italiano: sa stare al passo con i tempi e interpreta il nuovo nella sua capacità comunicativa. La premiazione dei vincitori è fissata per sabato 2 settembre 2023 alle 17 alla terrazza "Vista Mare" in via Lungomare di Levante.