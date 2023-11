Sandomenichino ai nastri di partenza: pubblicato il nuovo bando

Giunge alla 65esima edizione il premio letterario Sandomenichino e con grande entusiasmo degli organizzatori è partito il nuovo bando. Il Sandomenichino ha una tradizione consolidata sul territorio massese, noto ad una vasta schiera di poeti e scrittori, non solo italiani, ed ogni anno è in crescita, registrando ampi consensi nel panorama culturale internazionale. "Dopo lo straordinario successo della precedente edizione e i quasi 900 scrittori in gara, l’associazione ’San Domenichino’ con questo nuovo bando di concorso – commenta il presidente dell’associazione, avvocato Giacomo Bugliani - si augura di poter fare ancora meglio. Anche per quest’anno le sezioni in gara rimangono le stesse, ma verrà posto un accento particolare, per quanto riguarda la narrativa inedita, al genere del racconto. Il bando avrà ora ampia diffusione e l’augurio è che possa arrivare anche a tanti scrittori che ancora non conoscono il Sandomenichino o non hanno partecipato negli anni passati al nostro concorso. Il nostro è un concorso – conclude - che quest’anno giunge alla sua 65esima edizione e si tratta di un traguardo importante che cercheremo di onorare con un’edizione del premio ancora più bella e coinvolgente".

Dunque, il direttivo è in fermento per lavorare a questa straordinaria edizione per rendere ancora più interessante questo 65esimo compleanno da festeggiare con poeti e scrittori. Come di consueto, il premio si articola in sei sezioni : A Poesia inedita o edita; B Libro di poesia edito; C Narrativa inedita; D Narrativa edita; E Teatro inedito o edito; F Letteratura per ragazzi – "Premio Pinocchio" . Per ogni informazione consultare il sito www.sandomenichino.it o telefonare al numero 338 3726617 e gli organizzatori spiegheranno ogni singolo dettaglio.