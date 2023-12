Sanac, tavolo in Regione: "Sbloccare gli ordinativi"

I sindacati non ci stanno ad attendere con le braccia incrociate l’esito dell’ennesima gara per la vendita di Sanac, in scadenza il 10 gennaio. L’attenzione va tenuta alta e soprattutto bisogna fare pressione a livello istituzionale perché ormai anche il credito in ‘pancia’ al gruppo si sta assottigliando e nel frattempo nulla si sblocca sul fronte dell’ex Ilva di Taranto. Per questo i sindacati confederali del territorio, Cgil, Cisl e Uil, assieme alle categorie provinciali Femca, Filctem e Uiltec, hanno deciso di giocare la carta del supporto regionale e hanno ottenuto una convocazione del tavolo sulla vertenza Sanac a Firenze tramite l’unità di crisi della Regione. E’ vero, la partita si gioca a livelli superiori ma è chiaro che oggi il gruppo con i suoi quattro stabilimenti, fra cui uno a Massa, ha bisogno di un pressing istituzionale forte che la Regione può fare. Una richiesta partita dopo l’assemblea dei lavoratori del 22 novembre, all’interno della quale era stata espressa da parte delle maestranze tutte una fortissima preoccupazione sulla gara. "Un bando che alla luce delle vicende drammatiche che sta vivendo Acciaierie d’Italia di Taranto sia sul lato degli assetti societari, sia sul versante produttivo con la chiusura nel corso di questa settimana di Afo 2 – sottolineano -, rischia di andare ancora deserto". La convocazione del tavolo Regionale è per il 21 dicembre alle 10.30 e i sindacati sottolineano "la disponibilità e l’attivismo del consigliere Fabiani. Si svolgerà alla presenza dei Commissari straordinari, della Regione Toscana, di Cgil, Cisl e Uil provinciali, di Femca, Filctem e Uiltec di Massa Carrara e della Rsu di stabilimento. Un passaggio necessario al fine di provare a comprendere i possibili scenari dopo la scadenza del bando e per fare pressioni sul governo per far sì che vi sia la riattivazione immediata degli ordinativi da parte di Acciaierie d’Italia verso Sanac e garantire la continuità produttiva e occupazionale del sito".