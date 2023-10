Sanac, subito un tavolo al ministero. La richiesta arriva da quattro Regioni

Sanac, le Regioni si uniscono nella richiesta al Ministero per la convocazione del tavolo nazionale dell’azienda in amministrazione straordinaria, che con i quattro stabilimenti di Toscana (a Massa), Piemonte, Liguria e Sardegna riforniva di materiali refrattari gli impianti dell’ex Ilva. Valerio Fabiani (consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Giani) con i ’colleghi Andrea Benveduti (Liguria), Elena Chiorino (Piemonte) e Anita Pili (Sardegna), chiedono al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto la riconvocazione urgente del tavolo ministeriale. "Dal 17 aprile – afferma Fabiani – non si riunisce il tavolo nazionale per Sanac e nessuno ha più saputo nulla degli impegni assunti dal ministero, a cominciare dal bando predisposto dall’amministrazione straordinaria per l’assegnazione dell’azienda che ci risulta sia ancora fermo: da quel momento in poi è scoppiata la vicenda Acciaierie d’Italia. Ecco perché è urgente il tavolo". Emerge la necessità di bloccarel’impoverimento progressivo di capacità produttive e capitale umano di Sanac. L’azienda, scrivono le Regioni nella lettera al Mimit, soffre l’assenza di prospettive, posto che ancora si attende la pubblicazione del bando di vendita degli stabilimenti, fermo al Ministero. Le Regioni si allineano alle richieste già pervenute al Mimit dalle organizzazioni sindacali anche su un altro punto: il tavolo nazionale deve affrontare il nodo degli ordinativi di Acciaierie, che si rifornisce all’estero anziché dall’azienda italiana i cui lavoratori sono in cassa integrazione. "E’ uno scandalo nello scandalo – continua Fabiani –. Il governo affronti il tema della filiera siderurgica legata alla ex Ilva nel suo complesso e non a pezzi, si occupi quindi anche di Sanac: un’azienda commissariata dallo Stato, che sta morendo per opera di un’altra azienda partecipata dallo Stato, ovvero Acciaierie d’Italia".

Barabotti. Sul problema interviene anche il deputato massese della Lega Andrea Barabotti. "Taranto tornerà a una produzione più regolare nel tempo e migliorerà anche la situazione debitoria nei confronti dei fornitori – afferma –. Il ministro ci ha rassicurato a questo proposito. Inoltre, in questo ulteriore passo avanti per il rilancio delle acciaierie, non mancherò di sottolineare con atti formali l’importanza di Piombino, per una strategia nazionale sull’acciaio, già evidenziata anche dal ministro, così come l’importanza di tutta la filiera dell’acciaio, a partire dal lavoro d’eccellenza che possono garantire le imprese fornitrici toscane, come la Sanac".

Ricordiamo che per domani, alle 10.30, il sindacato Usb di Massa ha convocato un’assemblea dei lavoratori di fronte ai cancelli della Sanac