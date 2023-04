Sanac, pressing della Regione "Ok all’unitarietà del gruppo Ora la filiera italiana dell’acciaio"

"Serve una strategia nazionale sulla filiera dell’acciaio, tanto più ora che viene annunciata una maggiore partecipazione dello Stato, tramite Invitalia, in Acciaierie d’Italia, che però continua a comprare i materiali all’estero anziché da noi. Qui si rischia di fare una discussione guardando al dito anziché alla luna". Lo afferma Valerio Fabiani (nella foto con gli operai Sanac), consigliere del presidente della Regione, Eugenio Giani, per lavoro e crisi aziendali, in merito era a Roma al tavolo convocato presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy con Regioni, sindacati e i tre commissari dell’azienda in amministrazione straordinaria. Il Governo era rappresentato, com’è noto, dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto. Il rischio che il gruppo Sanac – impresa nata come fornitore dell’ex Ilva composta da quattro stabilimenti – venisse frazionato e messo in vendita separatamente dovrebbe ora essere stato scongiurato. La sottosegretaria con delega alle crisi di impresa ha infatti chiesto ai commissari "di mantenere l’unitarietà" e di elaborare un altro bando di gara con la vendita unitaria. L’indicazione della Bergamotto è stata accolta e valutata positivamente da tutte le parti presenti. "Ma per salvare Sanac, gli operai di Massa e per la salvezza di tutti i poli legati alla siderurgia nazionale – ha ribadito Fabiani rivolgendosi alla sottosegretaria – serve una discussione complessiva che risolva il problema a monte che è legato alla mancanza di un interlocutore, Acciaierie d’Italia". Ricordiamo che a questo proposito il Governo ha chiesto ad Acciaierie "un piano industriale in cui si possa prevedere una ripresa degli ordini per Sanac".

Soddisfazione è stata espressa da Fratelli d’Italia. "Ringrazio ancora una volta il sottosegretario Bergamotto –a sottolineato il deputato massese Alessandro Amorese – per aver tenuto fede all’impegno preso in Parlamento, con l’ordine del giorno che avevo presentato insieme al collega Salvatore Deidda, deputato Fdi e presidente della IX Commissione Trasporti, di riconvocare il tavolo ministeriale con le maestranze e impedire qualsiasi frazionamento delle unità produttive della Sanac. Questo impegno lo abbiamo preso, come FdI, quando eravamo opposizione e lo stiamo rispettando ora che siamo al Governo, al fianco dei lavoratori".