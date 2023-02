Sanac, lavoro e Variante Aurelia Due incontri del Polo progressista

Le forze politiche che compongono il polo progressista preparano un incontro per presentare alla cittadinanza i risultati dei sondaggi legati alla Variante Aurelia e al distretto sanitario alla Stazione, raccolti nelle ultime due settimane. La conferenza stampa si tiene sabato alle 11,30 nella sede del M5S. C’è poi un altro incontro che riguarda il lavoro. "Occupazione e lo sviluppo economico sono al centro dell’incontro organizzato – spiegano – dal Polo progressista e di sinistra formato da M5S, Unione popolare e Massa Città in Comune, che si svolgerà a palazzo Rosso sabato 18 febbraio alle 10,30. Insieme al deputato Riccardo Ricciardi, vice-presidente del M5S, il senatore Stefano Patuanelli, ministro nei governi Conte 2 e Draghi e la deputata Alessandra Todde, viceministro e sottosegretaria nei governi Conte 2 e Draghi, partendo da temi nazionali come la filiera dell’acciaio strettamente legata alla crisi Sanac, verranno affrontate le problematiche locali legate alla perdita progressiva dell’industria manifatturiera locale determinata dalle crisi aziendali Eaton, Rational e Sanac. Saranno presenti gli operai Sanac e le sigle sindacali, che interverranno nel dibattito in qualità di attori protagonisti per rimettere il lavoro al centro del dibattito politico massese, favorendo la ricostruzione di una nuova visione di sviluppo del nostro territorio".