Sanac, lavoratori col fiato sospeso: "Roma ci dica com’è andata la gara"

Sono tutti con il fiato sospeso i lavoratori di Sanac, meno di 300 nei quattro stabilimenti italiani di cui un centinaio a Massa. E con loro sindacati e istituzioni. Ieri alle 17 scadeva il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla quinta gara di vendita del gruppo in amministrazione straordinaria mentre da Roma continuano ad arrivare notizie contraddittorie sul futuro dell’ex Ilva di Taranto, le cui commesse, se ripartissero anche solo in parte, potrebbero garantire un futuro sereno a Sanac. "Attendiamo notizie da Roma, dalla gara ma anche dal tavolo convocato al Ministero con Fiom, Fim e Uilm su Acciaierie d’Italia – evidenzia Umberto Faita di Filctem Cgil –. Se AdI dovesse entrare in amministrazione straordinaria potrebbe aprirsi uno spiraglio perché sarebbe il Governo a nominare i commissari che potrebbero far ripartire gli ordini. Ma la mano sul fuoco non ce la metto. Dovrebbe riaccendersi il forno in questi giorni a Massa e la prossima settimana dovremmo avere un incontro fra direzione dello stabilimento e Rsu. Certo, possiamo dire che domani Sanac non è chiusa e non è poco, visto come si erano messe le cose".

"Ci sono tutti gli ingredienti per fare una frittata – incalza Stefano Tenerini, Femca Cisl –, dopo la rottura delle trattative fra Governo e Arcelor Mittal. I vari Governi non hanno saputo gestire la questione anzi hanno dato modo all’amministratrice Morselli di azzerare o quasi la principale acciaieria d’Europa. Può esserci una strada per la statalizzazione ma ci vogliono anche privati che entrino e sappiano gestire una fabbrica. Non è semplice. Chi riesce a immaginare il futuro di Sanac e dell’Ilva oggi è veramente bravo". "Ci avevano venduto il passaggio in maggioranza nella governance di Acciaierie d’Italia come una procedura semplice e invece oggi ci troviamo di fronte al privato che esercita non si capisce bene quale diritto e che ormai pare abbia solo la volontà di controllare il mercato invece che di rilanciare Taranto. Se non si avviano investimenti e non si torna a produrre almeno 4 milioni di tonnellate di acciaio in Italia tutto l’indotto non ha ragione di esistere".

Una vertenza che resta ferita aperta sul territorio e per ora non trova uno spiraglio di discussione in consiglio comunale dove la mozione presentata dal Polo Progressista e di Sinistra nell’ultima seduta è stata rimandata a data da destinarsi. Il documento chiede all’amministrazione e alla politica di dare un "messaggio chiaro agli operai e alle loro famiglie", impegna la giunta "a mantenere invariata la destinazione d’uso industriale dell’intera area in cui insiste lo stabilimento Sanac" e comunicare tutte le decisioni ai commissari straordinari, al Ministro del Made in Italy e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una mozione che anche i consiglieri di Fratelli d’Italia chiedono di discutere al prossimo consiglio utile.

"Crediamo che le vicende legate al mondo del lavoro debbano essere centrali facendo seguire alle lettere che vengono inviate anche fatti". "Sanac è una battaglia che la città non può perdere" evidenzia il gruppo regionale della Lega che proprio in queste ore ha protocollato una mozione in consiglio regionale e "impegna il Presidente della Regione a rappresentare in modo proattivo la filiera dell’acciaio toscano al tavolo della conferenza stato regioni, includendo nella strategia nazionale in atto le realtà di Piombino e Massa come elementi centrali di una strategia regionale di valorizzazione dell’acciaio".