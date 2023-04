Sanac, il ministro auspica nuove commesse

C’è qualche speranza in più per la vertenza Sanac alla luce di quelle che dovrebbero essere le trasformazioni societarie che devono andare in porto all’inizio del 2024, anno in cui lo Stato tramite Invitalia prenderà la maggioranza della società Acciaierie d’Italia di cui è socio con Arcelor Mittal: una data a cui il gruppo potrebbe arrivare comunque operativo senza chiusure degli impianti, grazie ai crediti finalmente incassati da Acciaierie d’Italia e pur con tutte le difficoltà della Cassa integrazione con un mercato congelato dalla mancanza di ordini da Acciaierie d’Italia per lo stabilimento ex Ilva di Taranto. Fra venerdì e sabato la Uil area nord Toscana e la Uiltec hanno avuto prima un incontro con il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, che ha accolto le preoccupazioni del sindacato sulla vertenza Sanac e che li ha invitati all’incontro, poi con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Villa Cuturi. Presente per le Rsu Sanac di Uiltec Paolo Faggioni. "Il ministro ha auspicato che con il previsto aumento della produzione di Taranto riprendano le commesse verso Sanac per i refrattari – evidenzia Graziani –. L’incontro di oggi, lunedì, al Ministero delle imprese e del Made in Italy con il sottosegretario Fausta Bergamotto rappresenta forse il momento spartiacque per capire meglio quelle che saranno le strategie dei prossimi mesi per Sanac e per il Governo, compresa la possibilità di attendere ancora prima di far partire il nuovo bando di gara per la vendita. Il ministro ha garantito la massima attenzione ed è d’accordo con i sindacati sul fatto che Acciaierie d’Italia dovrebbe comprare da noi i materiali visto che la stessa Arcelor Mittal Europa compra da Sanac per gli impianti in Belgio e in Francia".