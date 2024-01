Sanac, il futuro passa da Taranto. Una svolta dalla quinta asta

Si lavora ancora, molto meno rispetto al passato ma il forno dovrebbe riaccendersi proprio in questi giorni. Qualche commessa, giusto per evitare il blocco completo. E nel frattempo si spera, tanto, che da Roma arrivino notizie positive per l’acciaio italiano e da qui per Sanac. Sono lontani gli anni della grande occupazione, degli ordini milionari che arrivavano da quella che era l’Ilva di Taranto. Oggi il gruppo Sanac, con lo stabilimento principale a Massa, attende con ansia l’esito della quinta asta di vendita, con il termine per la presentazione delle offerte che si è chiuso ieri pomeriggio alle ore 17, dopo che altre quattro sono andate di fatto deserte. Nel frattempo, in 10 anni di amministrazione straordinaria, i quattro stabilimenti in Italia si sono svuotati: gli ordini in pancia si sono via via ridotti, fino al taglio completo delle commesse voluto dalla governance di Acciaierie d’Italia nel 2021, i lavoratori sono calati per scendere sotto le 300 unità a livello nazionale e sotto i 100 dipendenti a Massa.

L’unica speranza può e deve arrivare da Taranto, da una rivoluzione nei rapporti fra il privato, Arcelor Mittal, e il Governo, che è socio di Acciaierie d’Italia tramite Invitalia. La rottura del tavolo delle trattative proprio in queste ore, mentre si attende l’esito della gara per la vendita, lascia tutti con il fiato sospeso. Ma per il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, potrebbero emergere novità positive: "Sanac è un’azienda che lavora, anche se molto ridotto rispetto alle enormi potenzialità. A breve avrò un incontro con la sottosegretaria al Ministero per aggiornarci sulla vertenza Sanac su cui resta operativo un ordine del giorno a mio nome votato con parere favorevole dal Governo: non appena su Taranto ci sarà il passaggio di governance con lo Stato che entrerà in maggioranza, l’impegno è quello di far ripartire ordini per Sanac. Ci troviamo in una fase nuova ma l’amministrazione straordinaria potrebbe essere favorevole per Sanac perché a quel punto sarà il Governo a decidere".

Qualche speranza su questo fronte la nutrono anche i sindacati di categoria che attendono notizie, previste per oggi, dal tavolo al Ministero con Fiom, Fim e Uilm su Acciaierie d’Italia. "Nel momento in cui Acciaierie d’Italia dovesse entrare in amministrazione straordinaria potrebbe aprirsi qualche spiraglio per Sanac – commenta Umberto Faita di Filctem Cgil – perché i commissari sarebbero nominati dal Governo e potrebbero far ripartire gli ordini. Ma la mano sul fuoco non ce la possiamo mettere". "Una cosa è certa – prosegue Stefano Tenerini, Femca Cisl –: le domande che potrebbero essere arrivate per la vendita fanno riferimento a una condizione diversa da quella attuale, dopo quanto emerso da Taranto. I vari Governi in questi anni non hanno saputo gestire la cosa, anzi hanno permesso all’amministratrice Morselli di azzerare o quasi la filiera italiana dell’acciaio". "Senza una nuova governance in Acciaierie d’Italia e senza una nuova strategia dell’acciaio in Italia le prospettive sono negative per tutto l’indotto dell’acciaio in Italia – conclude Massimo Graziani, Uiltec –, compresa Sanac. Bisogna tornare a produrre almeno 4 tonnellate di acciaio in Italia".