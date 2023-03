Sanac, fumata bianca Incassati i milioni di Acciaierie d’Italia Spacchettamento vicino

Sanac conquista una piccola boccata di ossigeno che potrebbe diventare essenziale per la sopravvivenza. L’acqua è ancora alla gola ma si galleggia grazie soprattutto ai crediti incassati da Acciaierie d’Italia: ormai mancano sì e no un paio di milioni di euro. Soldi in pancia che grazie a una Cassa integrazione che viaggia sul 60% circa fra Vado Ligure e Grogastu e al 15% a Massa e Gattinara consentiranno di traghettare il gruppo senza chiusure fino alla fine dell’anno e magari a maggio 2024. Quella è una data essenziale per il gruppo perché a quel punto lo Stato tramite Invitalia dovrebbe acquisire la maggioranza societaria di Acciaierie e avere un maggior peso nelle decisioni dello stabilimento ex Ilva di Taranto e magari far ripartire gli ordini verso Sanac. Nel frattempo si attende il via libera alla nuova gara per la vendita di Sanac che per la prima volta dovrebbe consentire la possibilità di ‘spacchettamento’, ossia di acquisto separato anche dei singoli stabilimenti.

Tutte notizie emerse ieri durante l’incontro con i commissari di Sanac con il tavolo di crisi della Regione Toscana, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, e contestuale presidio dei lavoratori dello stabilimento. "La notizia positiva – evidenzia il segretario Filctem, Umberto Faita – è la riscossione dei crediti che è andata avanti. Se fino a ieri si parlava di chiudere l’area produttiva di due stabilimenti ad aprile e di altri due, compreso Massa, a giugno, adesso invece il gruppo ha una tenuta per tutto il 2023 grazie anche alla Cassa integrazione. La speranza è quella di una vendita complessiva ma non possiamo fermare il mare con le mani". Per la Cisl, il segretario confederale Andrea Figaia dà atto alla Regione di aver convocato un incontro fondamentale a Massa su Sanac. "Le prospettive rispetto all’incontro di dicembre al Mise sono cambiate – prosegue Stefano Tenerini, segretario Femca Cisl -. Grazie alla Cassa integrazione al 60% su Vado Ligure e Grogastu e al 15% su Massa e Gattinara, gli stabilimenti ora sono sostenibili così da poter consegnare ai potenziali acquirenti un gruppo con stabilimenti immediatamente produttivi e non spenti. In queste condizioni potrebbe essere possibile traghettare il gruppo fino a maggio del 2024".

"I commissari hanno evidenziato inoltre l’iter della procedura di vendita – continua il segretario Uiltec, Massimo Graziani -. La bozza era stata presentata al Ministero il 28 gennaio poi sono state richieste delle integrazioni consegnate il 3 marzo e ora attendono il via libera che prenderà in considerazione offerte per singoli stabilimenti e questo significa la fine del gruppo Sanac. Mi domando che cosa ne sarà di quelli non venduti. La vendita di uno solo non garantisce il gettito necessario a pagare i vari creditori, fra cui gli stessi operai". I lavoratori, infine, hanno consegnato ai commissari una lunga lettera in cui si chiede di avviare nuovi investimenti nella ricerca con il "potenziamento di un ufficio commerciale e della sua rete per le diversificazione del pacchetto clienti".