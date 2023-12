"Sanac, abbandonati i lavoratori". La protesta ‘marcia’ sul consiglio

Ancora tensione in consiglio comunale a Massa dove mercoledì sera è arrivata la protesta di un piccolo gruppo di operai di Sanac, guidati da Andrea Bordigoni. Dal pubblico gli operai chiedono di poter parlare e di sospendere la seduta ma nella prima mezzora non ci sono concessioni da parte dell’amministrazione e del presidente del consiglio Agostino Incoronato. Bordigoni riesce a farsi sentire dal pubblico e la richiesta arriva anche come naturale conseguenza dell’ultima variante Sogegross. "Vogliamo che l’area sia bloccata come industriale – dice Bordigoni, in riferimento al lotto su cui insiste lo stabilimento Sanac – deve rimanere così. Vogliamo due minuti di tempo per farvi capire che lì non si fa vedere più nessuno da un anno, da quando ci hanno promesso lavoro da Taranto che non è mai arrivato. Stiamo lavorando al minimo storico, dal 15 dicembre entriamo in cassa integrazione fino all’8 di gennaio, se rientriamo poi, perché è possibile che non rientriamo neanche a lavorare. Siamo arrabbiati con tutte le forze politiche. Tutte, nessuno si deve sentire assolto. Davanti a quella fabbrica non è venuto più nessuno, siamo stati abbandonati da tutti. Fatevi un esame di coscienza. Gli operai sono delusi e arrabbiati".

Le continue proteste spingono alla fine il presidente del consiglio comunale, Agostino Incoronato, su consiglio del sindaco, a sospendere la seduta per mezzora senza neppure passare dal voto. Sindaco e consiglieri lasciano i banchi e si avvicinano alla zona riservata al pubblico per parlare con i rappresentanti dei lavoratori Sanac presenti, facendo un capannello attorno al primo cittadino. Poi gli operai lasciano l’aula e proseguono i lavori con l’approvazione delle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

L’amministrazione propone un ampliamento del periodo di applicazione e due nuove esenzioni, per i portatori di handicap gravi legge 104 e per i bambini fino al secondo anno di età, oltre ad altre piccole correzioni. Fratelli d’Italia porta sei emendamenti: uno per portare l’esenzione dei bambini fino a 14 anni; poi aggiungere quella per militari, appartenenti a corpi di polizia, vigili del fuoco e protezione civile che pernottano per esigenze di servizio, estendere quelle per alloggia a seguito di provvedimenti adottati dall’autorità pubblica per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza per calamità e soccorso umanitario. Si propongono poi esenzioni ali ospiti su richiesta dell’amministrazione per promozione e sviluppo del territorio, per i genitori o accompagnatori delegati di minori ricoverati o in attesa di ricovero in strutture sanitarie del territorio. Infine 50% in meno a over 70 e sportivi under 16 che partecipano a iniziative e tornei organizzati con l’amministrazione comunale. Niente da fare, la maggioranza vota compatta contro, alla faccia di una ritrovata serenità nel centrodestra. Si passa poi a mozioni e interpellanze ma se ne riesce a fare una sola. La maggioranza abbandona l’aula, manca il numero legale e per il vice segretario Massimo Dalle Luche è necessario: tutti a casa.

Francesco Scolaro