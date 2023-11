"San Martino a Albiano: Pedalata, Trail e Festa per i 130 Anni della Filarmonica"

Albiano oggi festeggia San Martino. La giornata comincia con la settima edizione della ‘Pedalata’, una non competitiva organizzata dagli Sbikerati off road, con la collaborazione di Comune di Aulla, Croce Rossa di e Proloco Viviamo Albiano. Partenza alle 9 al campo sportivo Molinazzi, nella zona lungofiume, e si concluderà con una ghiotta merenda nella nuova area verde Percorso vita e una maglietta ricordo. Chi preferisce le scarpe da corsa o gli scarponcini da trekking alla bicicletta, potrà scegliere uno dei percorsi Trail di 5 o 12 chilometri, che si snodano su sentieri, mulattiere e strade secondarie di campagna. Ci saranno poi stand gastronomici, banchi ortofrutticoli, degustazioni di vini locali, hobbisti, contest di hip hop e street dance. In programma ‘Albiano segreta’ una visita guidata attraverso l’antico paese, e una mostra fotografica promossa dalla Filarmonica Albianese, sui suoi 130 anni di storia.