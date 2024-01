San Marco si ricarica: "Avanti con il gruppo"

Si è rimessa in carreggiata la San Marco Avenza che con il successo interno di domenica contro l’Alleanza Giovanile è uscita momentaneamente dalle sabbie mobili della zona play out. "Non è stata la nostra partita più brillante a livello di prestazione – spiega il direttore sportivo, Griele Panizzi – ma ci stava perché era il nostro terzo impegno nell’arco di sette giorni. La cosa fondamentale era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. Siamo saliti a quota quattro risultati positivi consecutivi, contando tre vittorie e il pareggio ottenuto prima di Natale contro il Luco".

Alle fortune della San Marco Avenza sta contribuendo anche l’apporto fornito dai nuovi acquisti, come confermato dallo stesso Panizzi: "Siamo in un momento di crescita che sicuramente è dovuto anche all’innesto di giocatori importanti nel mercato di dicembre. I due atleti classe 2002 Della Pina e Orlandi si stanno rivelando delle piacevoli sorprese, mentre con Pasciuti e Verona sapevamo di andare su un usato sicuro. Loro due hanno portato entusiasmo ed esperienza. Voglio ringraziare tutti i nuovi arrivati, perché hanno sposato un progetto importante, ma non dimentichiamoci che eravamo terzultimi quando sono venuti da noi".

Col ds rossoblù è inevitabile lanciare uno sguardo al futuro prossimo della squadra: "Domenica il calendario ci mette di fronte un impegno difficile perché andremo a casa della forte Real Cerretese. Sono convinto che faremo del nostro meglio. A metà della prossima settimana ci attende, invece l’importante quarto di finale in gara unica contro una squadra di categoria come la Larcianese. Vogliamo dare il massimo per cercare di passare il turno e approdare alla semifinale". Il match di Coppa si giocherà mercoledì 24 gennaio al centro sportivo Paolo Deste di Avenza in gara secca con inizio alle 19.30.