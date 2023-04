San Marco, la folla riporta la pace Successo della fiera ad Avenza

di Alessandra Poggi

Grande successo per la fiera di San Marco con strade strapiene già dalla primissima mattinata. Come sempre San Marco riesce a catalizzare l’attenzione di centinaia di persone, a testimonianza di come sia apprezzata dagli avenzini ma anche da tutto il resto della popolazione. Una fiera che negli anni è cresciuta, fino ad arrivare alle 196 bancarelle dell’edizione 2023, anche se in realtà gli ambulanti non erano tutti presenti. Qualcuno per esempio in via Campo d’Appio ha preferito non presentarsi ritendo la postazione svantaggiata, come dimostravano diversi stalli assegnati ma poi rimasti vuoti.

Per il resto la fiera è stata un successo, che non è riuscito a rovinare nemmeno il rovescio improvviso di metà pomeriggio. Casa Pellini piena di gente che non ha resistito ad assaggiare le specialità della casa, come i tordelli e la torta di riso: tra i tavoli anche la sindaca Seren Arrighi e altri assessori. L’assessore Lara Benfatto invece in mattinata ha fatto un giro per la fiera e si è detta "soddisfatta". Che San Marco abbia riscosso successo nessuno lo nega, parliamo di una fiera storica e tra le più ambite dagli ambulanti, ma come fa notare qualcuno si poteva evitare di collocare quei venti banchi su viale 20 settembre, come per esempio Danny Bordigoni e la moglie Melissa Buselli del bar Ischia di piazza Finelli. "Per il prossimo anno auspichiamo in una maggiore comunicazione. La riuscita di San Marco non si può negare – dicono Danny e Melissa – ma per il prossimo anno sarebbe gradito un incontro almeno due mesi prima, così da avere un confronto. Chi come me vive fiere da vent’anni può dare un consiglio, così anche altri commercianti. Su Avenza vecchia c’erano dei posti vuoti, stalli che avrebbero potuto contenere i banchi messi sul viale. Sono convinto che un incontro fatto prima della fiera avrebbe evitato tutte le polemiche di questa edizione".

Il viale è stato chiuso al traffico solo dalla Rotonda all’intersezione con via Campo D’Appio, il tratto che ospitava le bancarelle in esubero per intenderci. "Lo scorso anno la chiusura del viale aveva un senso – dicono Barbara Masini e il marito Fabio Lenzi del punto vendita ‘La gelateria’ di viale XX settembre –. Ma così no, anche perché nel centro storico e in via Campo d’Appio c’erano postazioni vuote che avrebbero potuto contenere i banchi sul viale. A noi questi banchi ci creano un danno economico perché ci coprono completamente, e da due anni a questa parte un incasso importante come quello del 25 aprile e diventato pari a zero. Se proprio vogliono chiudere il viale almeno mettano i banchi spalle a spalle al centro". Elisabetti Borri tra gli avenzini doc che ha contestato i banchi sul viale già dai tempi dei Cinque Stelle, ribadisce quello che già aveva affermato nelle scorse settimane. "Sì c’era tanta gente, ma c’è sempre stata – dice Borri – e dopo il Covid era nomale che ce ne fosse così tanta, ma torno a ripetere che c’erano numerosi posteggi liberi nel centro storico. Aver chiuso solo il primo tratto del viale e aver creato tutta questa polemica non ha senso, quando quei banchi potevano essere ricollocati in diverse zone centrali. Tutti non si può accontentare, ma nemmeno scontentare tutti".