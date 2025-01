San Geminiano, via alle celebrazioni. Torna la ’stordellata’ antonese

E’ iniziato il triduo per festeggiare San Geminiano Vescovo, protettore dell’antico borgo di Antona e patrono di Modena, che cade ogni 31 gennaio. I festeggiamenti sono iniziati con un evento culturale collegato alla via Vandelli, la strada settecentesca voluta dal conte Francesco III d’Este a scopi commerciali per arrivare dall’Appennino modenese al mar Tirreno. Nell’occasione si è svolta la lettura animata dal libro ’La fiaba del monte Tambura’ di Angela Maria Fruzzetti (Tara editoria), a cura di Giorgia Minchella e Laura Manfredi con gli attori Guido Bertuccelli nella doppia veste del brigante della via Vandelli e del conte Ercole Rinaldo d’Este, Donatella Cappè nelle vesti della strega delle Apuane, Rosalba Lorenzetti che ha interpretato Medea, la dama di corte della principessa Maria Teresa Cybo Malaspina interpretata da Sara Chiara Strenta. Don Primiero Scortini ha voluto avviare i festeggiamenti di San Geminiano partendo dal passato, con una rappresentazione che ha fatto rivivere le vicende storiche della via Vandelli e ha ringraziato la scrittrice e il gruppo che ben ha interpretato la fiaba e i personaggi protagonisti. San Geminiano è il patrono di Modena e da Modena una reliquia del santo, anticamente, fu portata ad Antona, ancora oggi conservata nella chiesa intitolata a San Geminiano. Come ha ricordato il parroco, nei giorni che precedono la festa gli ammalati e gli anziani che lo desiderano possono ricevere la comunione a casa. Ogni giorno fino alla solennità di domani sono previste messe, riflessioni e momenti di preghiera. Sempre domani, alle 16.30, sarà celebrata la messa solenne con la suggestiva processione al tramonto, portando a spalla, nelle vie e nelle piazze, la statua del santo accompagnata dall’ Arci Confraternita, antica congregazione che ancora oggi conta un numero di adesioni assai considerevole. E non mancherà a caratterizzare la giornata l’appuntamento annuale con la ’stordellata antonese’.