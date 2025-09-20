San Francesco... raddoppia. La fiera sarà in due giornate con il ’Weekend dell’amicizia’

San Francesco... raddoppia. La città quest’anno festeggerà il patrono non solo sabato 4 ottobre ma anche il giorno dopo. E la ricorrenza, come l’anno scorso, sarà legata al ’Weekend dell’amicizia’, organizzato dall’amministrazione comunale, che vedrà ospiti le delegazioni delle città gemellate di Bad Kissingen (Germania), Vernon (Francia) e Nowy Sacz (Polonia). Per due giorni, quindi, la città sarà invasa dalle bancarelle: facile prevedere una doppia festa da tutto esaurito. Largo Matteotti, viale Eugenio Chiesa e piazza Palma ospiterà la tradizionale fiera di San Francesco, tra specialità alimentari, dolciumi, giocattoli e la ’Fattoria degli animali’. Ben oltre un centinaio i banchi presenti con stalli e postazioni nel centro storico. Come sempre grande spazio sarà riservato al mondo agricolo e animale in collaborazione con la Coldiretti. In particolare, come detto, in largo Matteotti, ci sarà la tanto attesa, specie dai bambini, ’Fattoria didattica degli animali’, oltre agli stand dei produttori a km0, alcuni dei quali danno vita ogni mercoledì mattina al mercatino di ’Campagna amica’. Nei giorni scorsi rappresentanti dell’amministrazione hanno incontrato i produttori per conoscere la loro opinione sul... raddoppio della fiera. Come tradizione, per San Francesco, le associazioni di volontariato del territorio avranno uno spazio dedicato lungo viale Chiesa per la promozione delle loro fondamentale attività.

Piazza Aranci, invece, sarà dedicata alle città europee gemellate per l’esposizione di materiale turistico promozionale, stand gastronomici e laboratori ludico-ricreativi. Ma quest’anno ci sarà un’importante novità: visto il successo della scorsa edizione, la presenza delle delegazioni di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz sarà più numerosa. Un anno fa, infatti, gli stand furono molto apprezzati ma un po’ limitati nel numero. E soprattutto i prodotti tipici finirono ben presto. Quest’anno massesi e visitatori avranno modo di apprezzare maggiormente le specialità tedesche, polacche e francesi. Non mancheranno i laboratori per la gioia di grandi e piccini (l’anno scorso c’erano quelli di ’Libri, arte e mestieri’ e di falegnameria creativa). E come sempre ci sarà l’apertura straordinaria del Ram, il Rifugio antiaereo della Martana.

Luca Cecconi