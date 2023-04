"Samuele sarà una stella" L’abbraccio con la scuola

di Stefano Guidoni

"Samuele Ceccarelli ha qualità e caratteristiche per diventare un campione dei duecento metri piani". A sostenerlo è l’ex velocista massese Luigi Benedetti, che è stato campione italiano dei cento metri piani e per due volte finalista olimpico nella staffetta 4x100, nonché compagno di corsa e amico di Pietro Mennea, "la freccia del sud", con cui ha condiviso il primato mondiale della staffetta 4x200. L’occasione si è presentata nel corso del trionfale ritorno del neo campione europeo dei sessanta metri piani indoor, alla scuola San Filippo Neri di Massa, dove mentre frequentava il quinquennio elementare ha corso e vinto le sue prime gare. Festa grande dai fratelli delle scuole cristiane, dove il giovane velocista massese che ha bissato il successo dei campionati italiani, battendo per la seconda volta consecutiva il campione olimpico dei cento metri e della staffetta 4x100, il connazionale Marcell Jacobs, è stato accolto da studenti, docenti, personale dell’istituto e lasalliani.

"Bentornato a scuola a Samuele Ceccarelli, ex alunno veloce come il vento", è il messaggio rivolto al giovane campione atteso in prima fila dalla sua ex maestra Giuliana Oresi, da Aristide Bertoletti, insegnante di educazione motoria, dalla coordinatrice didattica Elisa Calanchi e da fratel Alberto Castellani. Ad accompagnarlo c’erano la madre Elisabetta Giacinti, il padre Corrado Ceccarelli e la nonna Augusta Masina, ex insegnante d’inglese in quella stessa scuola. Tra le domande rivolte a Ceccarelli dopo aver intonato l’inno di Mameli ed aver rivissuto le emozionanti vittorie di Ancona e Istanbul, quella su quale fosse il suo sogno più grande.

"La prima metà del sogno è quella di partecipare alle olimpiadi – ha affermato il velocista azzurro – l’altra metà la tengo per me", anche se è facile immaginare quale possa essere. La festa è terminata tra abbracci, autografi e fotografie, seguiti da una corsa nel cortile, a cui ha preso parte anche Luigi Benedetti. Anziché scattare per primo Samuele Ceccarelli ha preferito godersi da dietro, quell’entusiasmo che lui stesso metteva quando correva in quella scuola e primeggiava ai giochi lasalliani. Presenti tra gli altri anche il direttore della San Filippo Neri fratel Celestino Rapuano e fratel Domenico Laiolo.