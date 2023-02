"Salviamo la Festa del 25 aprile al Fosso" Una petizione contro il progetto della piazza

di Alfredo Marchetti

Pioggia di polemiche sulla sindaca Camilla Bianchi. Pietra dello scandalo la demolizione della cucina in legno in piazza del Fosso, che di fatto rende impossibile lo svolgimento della tradizionale festa del 25 aprile che ha visto ospiti vip, come il comico Dario Vergassola, Ascanio Celestini o Bobo Rondelli. Nasce una petizione online contro la decisione della prima cittadina, accusata di aver cancellato di fatto la tradizionale festa che ogni anno richiama oltre 500 persone da tutta la provincia. Nel documento virtuale (per il momento firmato da circa 400 internauti su change.org) viene chiesto al popolo del web di salvare la manifestazione e di far sentire la sua voce al Comune. La sindaca però la vede in maniera diversa e giudica questo attacco come "strumentale". E prova a dimostrarlo con alcune precisazioni: "La demolizione della cucinetta è stata un’azione obbligatoria. Mi spiego: a seguito di quanto accaduto a Torino, dopo il 2017 sono entrate in vigore nuove norme al livello nazionale, finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza nelle manifestazioni con presenza di pubblico. A ottobre abbiamo avuto una riunione con la commissione provinciale formata da Asl, vigili del fuoco e tecnici del Comune. I pompieri ci hanno detto che la struttura realizzata nel 2006 e da allora sempre utilizzata come base logistica per la ristorazione in occasione delle numerose manifestazioni che vi si sono svolte non poteva essere sfruttata ulteriormente perché non composta da materiale ignifugo. È stata fatta la riunione lo scorso ottobre perché prima c’era il Covid e non erano state organizzate manifestazioni con molte persone. Con la ripartenza delle iniziative si è reso necessario tornare a ragionare sull’aspetto della sicurezza".

La sindaca prosegue: "La piazza è concedibile a tutte le associazioni che ne fanno richiesta. Anche per la festa del 25 aprile, se gli organizzatori hanno una cucina mobile, possono chiederla e non ci sono problemi. Sono disponibile già da domani a concederla se la richiedono. Anche la festa è salva – prosegue –: come lo scorso anno gli organizzatori hanno previsto la manifestazione al Museo della Resistenza, sempre a Fosdinovo".

La prima cittadina ha rassicurato anche sul destino della piazza tanto cara ai cittadini: "Entro l’estate partiranno i cantieri che riguardano l’intera riqualificazione della piazza: completa ripavimentazione, messa in sicurezza della scala che viene utilizzata come via di fuga per la scuola e verrà costruito un ascensore per abbattere le barriere architettoniche. Il finanziamento regionale si aggira sui 400mila euro. La struttura demolita verrà sostituita da una nuova, rispettosa delle attuali norme vigenti, compresa l’antisismica. Il progetto verrà messo a punto in queste settimane e andremo a cercare un finanziamento per realizzarla".