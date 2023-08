"Salviamo il Monoblocco" La comunità ha parlato "Rispettate i cittadini No allo smantellamento"

La città come vent’anni fa è scesa in piazza per difendere il Monoblocco. Allora il ‘Comitato in difesa dell’ospedale’ capitanato da Renzo Giusti manifestava contro la dismissione del Monoblocco in vista della realizzazione del Noa, venerdì sera il ‘Comitato primo soccorso e urgenza’ ha portato in piazza oltre mille persone per evitare un nuovo smantellamento della struttura. Una di figura di grande carisma che fece del mantenimento dell’ospedale cittadino una vera e propria battaglia durante tutta la sua vita.

In particolare, all’epoca, i cittadini protestano per il trasferimento del reparto di day hospital oncologico all’ospedale delle Apuane. Intanto dopo la decisione di trasferire a Fossone le cure intermedie e di mantenere al Monoblocco tutta la chirurgia ambulatoriale, mercoledì è in programma un nuovo tavolo istituzionale per fare il punto della situazione tra Comune, Asl, Regione e sindacati: i cittadini sono in grande attesa per comprendere cosa succederà nella struttura dedicata ad Achille Sicari.

Tornando alla fiaccolata di venerdì a sfilare al grido di "Giù le mani dal Monoblocco" c’era anche Fabrizio Giusti, proprio il fratello di quel Renzo che tutti ricordano per il suo impegno nella salvaguardia della sanità apuana. "La popolazione ha recepito questa istanza – ha detto Fabrizio Giusti mentre sfilava insieme a una marea di cittadini – non si può continuare ad andare avanti con decisioni prese per conto loro sulla testa degli altri. Il Monoblocco deve essere ristrutturato perché ci sono delle problematiche, ma non deve essere abbattuto. Io da paziente oncologico conosco perfettamente come funziona oncologia e trasferirla al Noa è una cosa pazzesca e allucinante, per due motivi, uno è per gli spostamenti due perché non c’è spazio per fare determinate terapie".

Soddisfatta per i numerosi cittadini scesi in piazza Fiorella Fambrini del ‘Comitato primo soccorso e urgenza’. "C’è stata una grande partecipazione di cittadini e tutti si sono comportati in modo encomiabile – ha detto Fambrini al termine della fiaccolata –, proprio come ci eravamo raccomandati di fare. Noi ci auguriamo che da questa grande adesione ci sia un cambio di passo, che cambi qualcosa e si riparta da capo e si ridia ascolto a una cittadinanza fino ad oggi resa afona, trattata in modo oscurantista. Ci deve essere un cambio di passo nel comportamento, nei contenuti e in quello che vogliamo fare. Il Monoblocco deve rimanere, non può essere smantellato. E noi siamo qui per ricordarlo in modo decisivo".

In corteo anche l’avvocato Vittorio Briganti, molto attivo sui problemi sociali della città. "Penso che essere presente sia un dovere di tutti i cittadini di Carrara – ha detto l’esponente politico –. È un dovere essere a protestare contro un intervento che toglie la sanità a Carrara, come tanti altri concittadini ho partecipato per dare un segnale e sperare di far fare dei passi indietro alla Regione".

"Come abbiamo avuto modo di sottolineare al termine della manifestazione – aggiungono dal ‘Comitato primo soccorso e urgenza –, ci stupisce che qualcuno, paludato di cariche pubbliche, si permetta di parlare di populismo nel rivolgersi alla collettività che manifesta. Tutti questi personaggi dall’eloquio veloce ma inconsistente dovrebbero capire la situazione presente, se capaci, e portare rispetto alle persone tutte. E dovrebbe soprattutto ricordarsi che la nostra Carrara è discendente da quella delle donne del 7 luglio, creature pronte a scendere nelle strade per difendere i loro Diritti senza tanti orpelli e vuoti giri di parole. Alle donne del 7 luglio pensiamo nel portare avanti le nostre idee, il diritto alla salute, l’integrità del Monoblocco e dei suoi servizi".

Nessuno avrebbe pensato che sarebbe servita un’altra fiaccolata per far sentire la propria voce a favore del Monoblocco. L’altra sera c’erano davvero tutti, dai membri di partito alle famiglie con i loro bambini, tutti con un unico obiettivo: salvaguardare l’ospedale cittadino, che viene visto con affetto da molte generazioni di carraresi. Una cosa è chiara: al di là dei colori di parte, la città ha parlato, adesso sarà un dovere della politica e dell’azienda sanitaria locale ascoltare il grido di preoccupazione che si è alzato dalla comunità.