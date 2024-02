"Salviamo dal degrado il Battì dal Barilo"

"Battì del Barilo, un pezzo di storia massese a rischio degrado". A dirlo è il consigliere comunale di Massa è un’altra cosa Ivo Zaccagna. "A lui è stata dedicata una tra le più antiche e caratteristiche fontane di Massa. "La statua situata in un frequentato crocevia, a due passi dal Duomo e dal centro storico, pressoché tutto il giorno viene oscurata dalle macchine che ci parcheggiano davanti, oltre alla conseguente incuria (residenti riferiscono di averla pulita loro 5 anni fa) e sporcizia a cui è lasciata. Attualmente ci sono una transenna e un cartello di rimozione forzata". Il consigliere comunale lancia un secondo appello all’amministrazione comunale per la zona del Portone con la proposta di restauro del “portone” con un’installazione di un pannello plurilingue con “QR code” per far interagire i viandanti con la città), "con un’interpellanza comunale, affinché la zona antistante la fontana venga interdetta alla sosta. In più, considerata la posizione in cui si trova invito la giunta a fare un progetto di riqualificazione di tutta l’area"