"Io, due volte vicino alla morte. Grazie agli angeli custodi del Noa"

Massa, 22 aprile 2023 – Un ringraziamento a chi fa un lavoro incredibile e un messaggio di speranza a chi si trova in situazioni difficili: "Non mollare mai!" Ce lo fa sapere Cristiano Tosi, 48 anni, oggi in un percorso di riabilitazione per poter tornare a una vita normale. Una lettera, con l’aiuto della sorella Sara, per poter comunicare e testimoniare al mondo esterno la forza e l’amore per la vita.

"Sono stato ricoverato al Noa di Massa nel reparto di Terapia intensiva lo scorso 17 dicembre. Quel mattino ebbi un arresto cardiorespiratorio a causa di un’infezione batterica polmonare e da virus H1N1. Da allora ho sfiorato la morte due volte, una setticemia, una peritonite, una settimana intera di dialisi ininterrotta e oggi sono ancora qui. Sono molto grato ai medici e agli infermieri che mi hanno salvato aiutandomi con tanta dedizione. Ringrazio molto anche le dipendenti che fanno capo all’Ufficio relazioni con il pubblico che mi hanno sostenuto allorché, superata la fase infettiva, avrei potuto essere trasferito in riabilitazione ma, per più di un mese, per mancanza di posto, rimasi in un letto senza poter avere le adeguate cure riabilitative. Ringrazio il direttore sanitario Giuliano Biselli che ha preso a cuore la mia situazione, ormai disperata".

"Oggi – racconta Cristiano – dopo 116 giorni (2784 ore, 167.040 minuti, 10.022.400 interminabili secondi) di vita in un reparto dove non esiste il giorno, non esiste la notte, dove intorno a te respiri la morte e la sofferenza, dove la tua quotidianità, la tua intimità la tua stessa vita sono totalmente nelle mani di ’angeli custodi’ in camice bianco, dove ad ogni segnale sonoro di allarme pensi che potrebbe essere arrivato il tuo momento, ma non puoi gridare la tua paura perché il buco che hai nella gola ha tolto il suono alla tua voce... Oggi sono qui, finalmente in centro riabilitativo. Dovrò incamminarmi in lungo viaggio, faticoso e difficile ma non scorderò mai tutto ciò che di bene ho avuto da ciascuna persona che mi ha dato tanto di sé sia come professionalità e sia come grande umanità. Questi sono stati il più bell’esempio di vita, in questo mondo a volte indifferente e distratto".

A Cristiano i nostri migliori auguri di pronta guarigione e ritorno alla normalità.