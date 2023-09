Salvataggio Spettacolare a Massa con l'Elisoccorso

Spettacolare intervento eseguito ieri dai vigili del fuoco del comando provinciale con l’ausilio dell’elicottero “Drago“ del nucleo dei vigili del fuoco di Cecina. Sono infatti intervenuti sulla cresta del monte Mandriola, nei pressi del paese di Resceto nel Comune di Massa, per soccorrere una coppia di escursionisti in difficoltà. I due elisoccorritori dei vigili del fuoco sono stati calati e hanno raggiunto gli escursionisti ma viste le condizioni molto impervie della zona sono stati costretti a spostarsi – con tutte le difficoltà del caso – in una zona diversa dove gli escursionisti sono stati verricellati a bordo del Drago per poi essere trasportati incolumi all’aeroporto di Cinquale. Sul posto anche personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.