Salvataggio per Sanac. Impegno del Governo a far ripartire gli ordini per garantire il lavoro

C’è l’impegno ufficiale del Governo a salvaguardare il futuro di Sanac assieme a tutti i suoi lavoratori e a far ripartire gli ordini dallo stabilimento di Acciaierie d’Italia a Taranto. Ieri, infatti, era in discussione alla Camera il Decreto Ilva, già passato in Senato, che fra le altre cose prevede l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria su istanza dei soci con almeno il 30% del capitale per le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 500 dipendenti e debiti per almeno 300 milioni e la possibilità per il Ministero dell’economia di erogare a queste imprese finanziamenti della durata massima di cinque anni, a tassi di mercato, per un massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024.

Un decreto che amplia le possibilità per consentire alle imprese dell’indotto, che hanno difficoltà di accedere al credito per i debiti accumulati, di usufruire del Fondo di garanzia anche in mancanza di valutazioni creditizie particolarmente favorevoli e sempre all’interno del decreto, in Senato, con un emendamento dello stesso Governo era confluito anche il disegno di legge relativo all’indotto di Acciaierie per sostenere la filiera dell’acciaio. Impegno che si è rafforzato ieri alla Camera quando il Governo ha dato parere favorevole a un ordine del giorno presentato dai deputati di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese e Salvatore Deidda, collegato quindi allo stesso Decreto Ilva.

Un ordine del giorno che impegna il Governo "a porre in essere ogni azione utile, compatibilmente con i vincoli di bilancio, al fine di assicurare la ripresa degli ordini da parte di Acciaierie d’Italia nei confronti di Sanac, a tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali in tutte le fasi di valutazione della proposta del gruppo Beltrame" e anche a "a porre in essere ogni azione utile, anche in forza delle linee indicate da questo decreto, per assicurare il pieno rilancio dell’attività produttiva nello stabilimento di Taranto e una ripresa degli ordini commerciali a favore delle imprese dell’indotto, compresa la società Sanac".

Un duplice impegno che da un lato punta a far ripartire gli ordini da Taranto diretti ai quattro stabilimenti Sanac in Italia, fra cui quello di Massa che è anche il principale, e al tempo stesso a portare avanti una trattativa con il solido gruppo Beltrame, interessato all’acquisizione di Sanac, a patto che venga preservato tutto il battente occupazionale, nodo cruciale per il futuro del gruppo e per salvaguardare i posti di lavoro che a causa della crisi di questi anni sono scesi sotto le 300 unità. Una netta inversione di tendenza, insomma, almeno nelle intenzioni per ora rispetto a quanto visto durante l’esperienza societaria fra Invitalia e Arcelor Mittal, con quest’ultima ora esclusa da Acciaierie. Un altro segnale positivo che arriva dopo il commissariamento di Acciaierie e la scelta da parte del Governo di nominare gli stessi commissari sia per AdI sia per Sanac, riportando insieme le sorti degli stabilimenti dopo circa 10 anni dall’inizio della vertenza.

FraSco