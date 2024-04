Salvaguardando l’insetto salviamo il nostro pianeta

Nella scuola di Caniparola abbiamo progettato colorate aiuole che ospiteranno numerose varietà di fiori: tarassaco, lavanda, verbena, girasole, calendula, borragine, note per attirare le api. Le api sono insetti con straordinarie capacità organizzative: sono considerate un super-organismo capace di vivere in perfetta armonia. Nonostante la brevità della loro vita che va dai 40 giorni in estate ai 180 in autunno e inverno, le api hanno un’importanza fondamentale per la vita del pianeta. Una sola ape può impollinare fino a 30 fiori in un minuto. Il polline d’api, trasferito da un fiore all’altro, permette la riproduzione di almeno il 90% delle piante selvatiche, fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi e la fornitura di alimenti utilizzati dall’uomo. Questi piccoli insetti sono quindi indispensabili per la sopravvivenza della specie umana e l’equilibrio dei vari ecosistemi.

Un’eventuale estinzione delle api condizionerebbe l’intero pianeta. Come diceva Einstein "Se l’ape scomparisse dalla faccia della Terra all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita". I cambiamenti climatici, i parassiti, l’agricoltura intensiva, ma anche la progressiva scomparsa degli habitat, hanno messo in pericolo l’esistenza delle api. Cosa fare quindi per salvare le api? Gli esperti consigliano un’agricoltura più sostenibile: ridurre l’uso di sostanze chimiche come pesticidi, evitare le monocolture che eliminano la biodiversità. Queste piccole grandi azioni permetterebbero la rinascita degli habitat naturali e darebbero più spazio d’azione alle api, fornendo fiori per tutto l’anno.