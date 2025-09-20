‘Salotti’ sul futuro del miele Dop. Produttori, enti e tecnici al lavoro per sviluppare filiere e turismo

Salotti, laboratori, spettacoli e gusto nel weekend del primo BancarelMiele oggi e domani, guardando alla vocazione apistica e culturale del territorio come occasione per rafforzare la collaborazione tra produttori, istituzioni, tecnici, enti e associazioni con l’obiettivo di sviluppare le filiere. Una festa del territorio e un evento speciale per famiglie quello del fine settimana a Mulazzo. Oggi la prima giornata sarà strutturata in tre salotti tematici con esperti e istituzioni per la promozione del Miele della Lunigiana DOP come strumento per una cultura alimentare e ambientale, turismo sostenibile e tutela di luoghi, tradizioni e filiere. Il primo, alle 10, sui prodotti Dop, Igp, Pat e Bio, valore economico per la Toscana con Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione e assessore ad agricoltura, sviluppo rurale, politiche per la montagna, i presidenti del Parco dell’Appennino Fausto Giovanelli, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini; dell’Unione dei Comuni Gianluigi Giannetti, della Provincia Gianni Lorenzetti, il vice presidente del Distretto Rurale Lunigiana Vittorio Marcelli; la responsabile Città del Miele Serenella Mortani; la responsabile agricoltura e forestazione di Anci Toscana Marina Lauri. Alle 14,30, il secondo tavolo sui nuovi mieli Dop della Lunigiana "un’opportunità per consumatori e apicoltori" con Serenella Mortani; il presidente del Consorzio Fabio Venè, il direttore commerciale ‘Il Pungiglione’ Giuseppe Lucano; il presidente Toscana Miele Stefano Gallorini; Angela Crescenzi della direzione Agricoltura e Sviluppo Locale Regione Toscana; Giovanni Carotti entomologo del Parco Appennino; Antonio Felicioli, docente di biochimica e apidologia all’Università di Pisa; Andrea Musso, direttore Conad Lunigiana. Alle 16,30 ritorno sui prodotti Dop, Igp, Pat e Bio con Pierangelo Caponi (Sigeric); Barbara Maffei (Associazione Operatori Turistici Lunigianesi); Giaime Berti (Scuola Sant’Anna); Roberto Galassi (Gal Lunigiana); Lucia Baracchini (Alberghiero Pacinotti-Belmesseri); Matteo Podenzana (Slow Food LuniApua); Francesca Ferrari (Consorzio Tutela olio toscano e Coldiretti); Luca Maria Simoncini (presidente Cia Toscana Nord); Sergio Pagani (La Rita).

Tutti i salotti saranno introdotti dal sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa, moderati da Marco Cavallotti, direttore del Consorzio del Miele Lunigiana Dop. "Questi salotti sono un’occasione per lavorare con i principali stakeholder – sottolinea Fabio Venè, presidente del Consorzio –. Per rafforzare la collaborazione tra produttori, istituzioni, tecnici, enti e associazioni interessate allo sviluppo delle filiere. I legami prodotti-territorio saranno approfonditi dal punto di vista tecnico, enogastronomico, politico, turistico. Per questo confidiamo nella partecipazione di tutti i soggetti interessati, produttori e apicoltori in particolare".

E domani, in piazza Dante, sarà giornata di festa, spettacolo, laboratori e gusto con inaugurazione alle 10 e mercato di eccellenze aperto dalle 10 alle 19. Le attività, tutte gratuite, inizieranno alle 10 con il Truccabimbi a cura di Francesca Mazzoli e il Laboratorio di costruzione “BeeHotel” per insetti impollinatori. Alle 11 il via agli Assaggi guidati a cura di Giovanna Spreafico e la prima Degustazione guidata di formaggi locali abbinati ai Mieli della Lunigiana Dop di Acacia e Castagno a cura del Consorzio e di Onaf. Alle 11,30 lo spettacolo “Il Circo delle Api” di Sara Micol Natoli, teatro di prato e animazione, alle 14,30 il laboratorio di autoproduzione di unguenti artigianali a base di cera d’api e oleoliti balsamici a cura di Elisa Caser, alle 15 ancora truccabimbi e laboratorio di costruzione BeeHotel, alle 17 la seconda degustazione guidata poi replica de “Il Circo delle Api”. Per tutte le informazioni e per le prenotazioni necessarie per le degustazioni Onaf ed il laboratorio di Caser: 3807839721. Lo stesso giorno, a Boceda, sarà possibile partecipare ad “Apicoltore per un giorno”, visita guidata nel meraviglioso mondo dell’apicoltura a cura de Il Pungiglione nell’apiario didattico e mieleria collettiva di Toscana Miele (ore 10,30, 11,30, 15,30, 16,30 con prenotazioni obbligatorie). Nel borgo per tutto il weekend la mostra fotografica “Di fiore in fiore: gli insetti impollinatori”, del Gruppo Fotoamatori Tresana in aggiunta alla mostra al Teatrino Malaspina di Elisabetta Susani, “Collapse”. Sarà aperto il Circolo Anspi Paradiso con merenda e aperitivo della tradizione, sfornata di panigacci e focaccette.