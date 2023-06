Salgono in palcoscenico “Cento Cenerentole” In scena l’attivista e performer Ava Hangar

Domani alle 16 alla scuola materna di Capanne a Montignoso andrà in scena ‘Cento Cenerentole’ della compagnia teatrale ‘inQuanto teatro’, evento promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus a ingresso gratuito. La trama prende lo spunto da una domanda: quanti anni ha Cenerentola? La protagonista della fiaba è senz’altro giovane ma era già in giro al tempo di Napoleone. Il progetto ‘Cento Cenerentole’ desidera dar vita a una versione plurale della storia. Se la domanda della fiaba è “come si fa a vivere felici e contenti, come si diventa grandi?“ le risposte possibili sono tante. Partner creativa del progetto è l’artista Drag, attivista e performer Ava Hangar (Riccardo Massidda), che dà voce e corpo alla nuova Cenerentola.