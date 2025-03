Sala di rappresentanza: al via l’intervento di rinnovamento

Al via il restyling della sala di rappresentanza di palazzo civico. Stanno per partire importanti lavori di riammodernamento della sala che ospita convegni, conferenze, matrimoni e altre iniziative pubbliche. Il progetto, curato dall’architetta Roberta Menconi e dal suo studio, prevede importanti interventi sulle pareti perimetrali, che saranno risanate, ma anche l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e la predisposizione per un nuovo sistema audio video. Per consentire lo svolgimento del cantiere la sala di rappresentanza resterà chiusa per circa due mesi. "Il Comune è la casa di tutti i carrarini e la sala di rappresentanza è il suo salotto – spiega la sindaca Serena Arrighi –. Lì vengono ricevuti i nostri ospiti, vengono organizzate cerimonie ufficiali, ma soprattutto è uno spazio sempre a disposizione di associazioni, enti e di tutta la cittadinanza. Cominceremo per questo già nelle prossime settimane con una prima serie di interventi e contiamo poi di proseguire con una seconda tranche di lavori nei mesi a venire".