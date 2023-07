Sagra d'Estate" a San Pio X, Tordelli, Musica e Spettacoli fino a Domenica"

Si riparte con la ’Sagra d’estate’ della parrocchia di San Pio X. Da oggi a domenica, dalle ore 19.30, appuntamento presso l’area adiacente alla parrocchia, in via Volta, per serate enogastronomiche con prodotti tipici del territorio apuano, spettacoli e buona musica. In particolare, stasera si esibiranno gli allievi della scuola di ballo ’La Rosa Nera’; domani lo spettacolo ’Tutti mascherati da pirati’ e domenica musica live con Jam session. Negli stand, aperti ogni sera, si potranno gustare tordelli, carne alla griglia, frittura di pesce, panzanelle e tanto altro ancora. L’ingresso è libero.