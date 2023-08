Sagra del Pescatore a Carrara: Cucina e Solidarietà

A Cà Michele fino a sabato è in corso ‘Sagra del Pescatore’ della Pubblica assistenza di Carrara. Un appuntamento culinario dedicato alle delizie del mare e all’intrattenimento estivo per grandi e bambini. Si può cenare a partire dalle 19,30 con piatti di mare ma anche di terra. "È con grande soddisfazione che diamo il via a questa nuova edizione della Sagra del Pescatore – dice il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –. In cucina saranno preparati ottimi piatti che potranno deliziare il palato di grandi e piccini. Un evento, che serve per poter reinvestire il ricavato in macchinari e spese varie relative alla quotidiana attività al servizio della comunità. Ogni giorno solo per le emergenze e le urgenze abbiamo impegnate più di cento persone e ora siamo presenti anche a Massa con la Croce bianca. Tutto questo ha dei costi molto alti, basti pensare che solo di carburante spendiamo dalle 5 alle 600mila euro l’anno e almeno 200mila di officina. La Pubblica assistenza rappresenta l’ultimo presidio ai crescenti bisogni di mobilità sanitaria e sociale dei cittadini, e iniziative come questa della sagra rappresentano un importantissimo momento di incontro tra gli abitanti e l’associazione. Le centinaia di presenze registrate nei primi giorni della sagra testimoniano l’affetto della popolazione nei confronti della Pubblica".